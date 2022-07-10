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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep'e gitti.

Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra sınır hattına geçti. Süleyman Şah Türbesine araçla giden Bakar Akar ve beraberindekilerin yolculuğuna dair Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan bir video paylaştı.

"Süleyman Şah Türbesi yolunda" başlıklı videoda ilginç anlar da yer aldı. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'in konvoyu yolculuk sırasında bir koyun sürüsü nedeniyle yavaşladı.

Bakan Akar, komutanlarla Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Ziyaretinin sonunda Bakan Akar, öptüğü Türk bayrağını karakol komutanına emanet etti.