Avukatı açıkladı

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33),Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.
16 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde DHA'ya konuşan Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Çet'in cep telefonundaki bilgilerin soruşturma sırasında 'imaj alma' yöntemiyle yeni bir telefona aktarıldığını söyledi. Sadece parmak iziyle açılabilen cep telefonunun SİM kartının aktif hale getirildiğini ve cep telefonundaki bilgilere erişildiğini anlatan Yıldırım, Çet'in cep telefonundaki e-mail'lerden birisinin de iCloud hesabına ait olduğunu ve yeni telefon üzerinde bu hesabın tekrar kurulmasıyla olay gecesine ait olanların dışındaki bütün verilerin alındığını belirtti. Çet'in cep telefonundaki verilere ilişkin Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından 300 sayfalık rapor hazırlandığını kaydeden Yıldırım, "Bu raporda değerli olan şuydu; intihar veya intihara meyilli bir içerik yoktur. Bu çok değerliydi ve bu soruşturma aşamasında yapıldı. Bilgisayarın geçmişi, telefonun geçmişi, telefondaki rehber, konuşmalar, içerisindeki galerideki resimler, videolar, hepsi hatta resimlerin içeriği, aramaların içeriği, konuşmaları hepsi burada mevcut ve bunların hepsini getirdiler imaj alarak" dedi.
'İKİNCİ KEZ JANDARMA KRİMİNALE GÖNDERİLDİ'
Yıldırım, telefonun emniyette, savcılıkta muhafaza edildiğini vurgulayarak, "Hiçbir şekilde aileye geçmedi. Şu an ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal'e de yollandı ve bunların hepsi mahkeme kayıtlarında var. Bu incelemede olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Bizim beklentimiz de umudumuz da bu yönde. Umarım bütün kayıtlar gelir; çünkü son gün bana göre o telefonda Çağatay Aksu ile Berk Akand´ın Şule´ye karşı yaptıklarının bir videosu da çıkabilir veya farklı konuşmalar da çıkabilir, umarım bu çıkar, umarım getirilir" diye konuştu.
'GIDA ZEHİRLENMESİ'
Yıldırım, Şule Çet'in sağlık kayıtları içinde 2010 yılında bir ilaç zehirlenmesi yaşadığına ilişkin verilerin olduğu iddiasıyla ilgili ise, söz konusu vakanın gıda zehirlenmesi olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Bu, yemek zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi ve gece girmiş sabah çıkmış. Buna ilişkin zaten tetkikler belli, o tetkiklerin hangi durumda yapılacağı da ortada. Dolayısıyla gıda zehirlenmesi dahi intihara, hap zehirlenmesine sokulmaya çalışılıyorsa bu da tutmaz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!