Sular altında kalan kahvehanede oyuna devam ettiler
Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mini süper hücrenin etkisi altına giren kentte ev ve iş yerlerini su bastı, trafik durma noktasına geldi. Tarihi kapalı çarşıda şelale oluşurken, su basan kahvehanedeki vatandaşlar ise yaşananlara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu.
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Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' etkili oldu.
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Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, Tarihi Kapalı Çarşıda yağmur suyu şelale oluşturdu.
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Alt geçit ve sokaklarda oluşan su birikintilerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Seyir halindeki otomobilin lastiği sel sularında çıkarken, sürücü yoluna devam etti.
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Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu.
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Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti.
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Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.
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Kentte bir başka kahvehaneyi de su bastı. Ancak buradakiler sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.
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İşte Bursa'dan şiddetli yağıştan manzalar...
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