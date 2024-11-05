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        Haberler Gündem Şükür Türkan'a ne oldu? 10 yıllık sır çözülüyor mu? - Güncel haberler

        Şükür Türkan'a ne oldu? 10 yıllık sır çözülüyor mu?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de "Şükür Türkan kaybı" konuşulmaya devam ediyor. Mustafa ve Fatma'nın "Şükür Türkan'a ne oldu?" sorusu üzerine başlayan tartışma alevlendi. Stüdyoda gerilim yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 20:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:37
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        Şükür Türkan'a ne oldu?
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de “Şükür Türkan kaybı” konuşulmaya devam ediyor. Mustafa ve Fatma’nın “Şükür Türkan’a ne oldu?” sorusu üzerine başlayan tartışma alevlendi. Stüdyoda gerilim yaşandı.

        BUNCA ZAMANDIR SAKLANAN SIR ORTAYA ÇIKTI!

        Fatma’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Cebrail’in, Mustafa’nın eski sevgilisi Zeynep’e açıkladığı bilgiler dikkatleri üzerine çekti. Cebrail’in Zeynep’e attığı mesajlar Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de yayınlandı.

        DEDE TAHSİN AÇIKLADI!

        Canlı yayına bağlanan Mustafa’nın babası Tahsin ise yaptığı şok açıklamalarla gerilimi bir üst seviyeye taşıdı. “Taşınırken Şükür’ü gördüm. Mustafa orada yoktu. 4 çocuk ve Fatma vardı. Bir de Hızır vardı.” Didem Arslan Yılmaz bunca zamandır açıklanmayan bu bilgi üzerine dede Tahsin’e “Neden bunca zaman sakladın?” sorusunu yöneltti. Dede Tahsin “Söyleyemedim, söyleyemedim” dedi.

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