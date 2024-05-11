Şükrü Özyıldız, sevgilisinin doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın doğum gününü kutladı
Giriş: 11.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:15
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadıklarını duyuran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisini yaş gününü kutladı.
36 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile doğum günü partisinden çektikleri kareleri sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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