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        Haberler Gündem Politika Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday mı oluyor? - Son dakika haberi

        "Sesimiz duyuldu, Sayın Özel aradı"

        CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday mı olacak sorusu gündeme geldi. Habertürk'ten Esra Toptaş'ın kaleme aldığı gelişmenin ardından Sarıyer Belediyesi önünde açıklama yapan Şükrü Genç, "Sesimiz duyuldu. Sayın Özgür Özel aradı. Yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" dedi

        Giriş: 19.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:21
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        "Sesimiz duyuldu, Sayın Özel aradı"
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        Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini istemişti.

        Genç, bu sabah bir açıklama daha yaptı: “Aday belirleme süreciyle ilgili yapılan yanlışlığa karşı partimden süreci yeniden değerlendirme talebim ile ilgili verdiğim süre dün gece saat 24.00’te sona erdi. Sarıyerliler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalleler birliği, muhtarlar, dernekler, kanaat önderleriyle yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda hem benim hem de Sarıyer halkının kararını 19 Şubat Pazartesi saat 16.00’da Sarıyer Belediyesi Ana Binası önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla duyuracağız” dedi.

        Aldığım bilgiye göre Şükrü Genç, Sarıyer’de bağımsız adaylığını ilan edecek.

        "SAYIN ÖZEL ARADI, YARIN SAAT 12'YE KADAR BEKLEYECEĞİM"

        Sarıyer Belediyesi'nin önünde bugün açıklama yapan Şükrü Genç, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce bizzat Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in aramasıyla yaptığımız görüşme sonrasında 20 Şubat saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık. Ben yarın saat tam 12.00'de görüşmenin sonrasını da sizlere her bir şekilde açıklayacağımı ve sizin onayınız olmadan da hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimi ısrarla tekrar belirtiyorum" dedi.

        Fotoğraf: DHA

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