Çikolatalı sufle tatlı krizleri için birebir tatlılardan biridir. Evdeki malzemelerle hızlı bir şekilde yapılabilen sufle MasterChef Türkiye'de yapılmasının ardından araştırılıyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Çikolatalı sufle malzemeleri nelerdir? İşte kolay sufle tarifi...

SUFLE MALZEMELERİ

SUFLE YAPILIŞI

Afiyet olsun...