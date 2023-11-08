Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
Aksaray'da, okul çıkışı bisikletiyle gezen 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Sude Tozak'a kavşakta otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Aksaray'da kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Furkan Yavuz (19) yönetimindeki otomobil, kavşakta, okul çıkışı bisikletiyle gezen Sude Tozak'a (11) çarptı.
KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre kazada yaralanan Tozak, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hasandağı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Sude Tozak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Furkan Yavuz, gözaltına alındı.