03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederken galibiyete damga vuran isimlerin başında Atiba Hutchinson geldi. Kartal'ın tecrübeli ön liberosu, 20. dakikadaki golüyle kilidi açarken sergilediği mücadele ile de her zamanki gibi alkış aldı.
ELNENY İLE ORTA SAHAYI AYAĞA KALDIRDI
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre bu sezon Elneny ile mükemmel bir ikili oluşturan Atiba, takımın son 7 haftada 19 puan toplamasında da önemli pay sahibi. 36 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı takıma geldiği 2013 yılından bu yana kazandığı mütevazı yıllık ücretlerle de dikkat çekti.
7 YILDA 8 MİLYON EURO KAZANDI!
Kartal'a 2013'te imza atan Atiba, ilk 3 sezonunda 1'er milyon Euro maaş alırken sonrasındaki 2 sezonda ise 1.5 milyon Euro ücret kazandı. Geçtiğimiz sezon sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatan Kanadalı dinamo, senelik 875 bin Euro'ya "Evet" dedi. Siyah-beyazlı takımda aynı süreçte senelik milyonlarca Euro kazanıp katkı vermeden silinen onlarca isim düşünüldüğünde Atiba'nın aldığı paraya karşılık verdiği katkı benzeri kolay kolay bulunmayacak cinsten...
İŞTE ATİBA'NIN KAZANDIĞI SENELİK ÜCRETLER
2013: 1 milyon Euro
2014: 1 milyon Euro
2015: 1 milyon Euro
2016: 1.5 milyon Euro
2017: 1.5 milyon Euro
2018: 875 bin Euro
2019: 875 bin Euro
18'LİK DELİKANLI GİBİ
Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşına rağmen hala ilk günkü gibi performans göstermesinde sağlıklı yaşamının etkisi de çok büyük. Tedavi için ilaç bile kullanmadığı bilinen Kanadalı yıldız, bu sezonun başında sakatlık yaşasa da takıma dönerek formundan hiçbir şey kaybetmediğini de gösterdi.
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