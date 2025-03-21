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        Haberler Dünya Sudan ordusu, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı 23 ay sonra HDK'den geri aldı | Dış Haberler

        Sudan ordusu, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı 23 ay sonra HDK'den geri aldı

        Sudan ordusunun, 23 ayı aşkın süredir çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinde olan başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü sağladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:59
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        Sudan ordusu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı
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        Sudan Ordusu Sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı açıklamada, "Ölümsüz bir kahramanlık destanıyla güçlerimiz, bugün Hartum cephesinde başarılarını taçlandırdılar. Hartum'un merkezindeki, Sudan ulusunun egemenliğinin ve onurunun sembolü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda (HDK lideri Muhammed Hamdan) Dagalu milislerini ezmeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

        Ordu güçlerinin, Hartum'un merkezindeki bölgelerde "düşman" mensuplarını ve onların teçhizatlarını tamamen imha ettiğini vurgulayan Abdullah, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

        Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir ise sosyal medya platformu X'ten açıklamalarda bulundu.

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        İaysir, şunları kaydetti:

        "15 Nisan 2023 sabahından bugüne kadar siyasi ve tarihi sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Sarayına ulaşan kahraman askerlerimizin attığı her adımın, gurur ve şandan başka bir şey bilmeyen bir milletin sicilinde yeni bir şanlı sayfa açtığı aşikar bir gerçektir. Bugün (sarayda) bayrak göndere çekildi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı geri döndü. Yolculuk zaferle tamamlanana kadar devam edecek."

        Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ordu mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmaları yer alıyor.

        Sudan'daki çatışmalar

        Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

        Bu çatışmaların bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

        Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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        Çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

        Ordu, kara operasyonuyla saldırıya geçmişti

        Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolü sağladıktan sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.

        Sudan ordusu, Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.

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