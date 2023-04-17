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Sudan'daki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını bildirdi. Çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 17.04.2023 - 05:21 | Güncelleme: ABONE OL
Sudan'daki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı artıyor
AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ve milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

MADEN BAKANI BEŞİR'İN AİLESİNDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sudan askerleri ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü.

Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı.

Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu.

Başkentteki çatışmalarda dün Maden Bakanlığı binası da hedef alınmıştı.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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