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Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Giriş: 11.04.2023 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı! - Son dakika haberi

Emniyet Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Çetinkaya’nın yakalanması için önemli çalışmaların yapıldığı ortaya çıktı.

SARIYER’DE YAKALANDI

Çetinkaya’nın yakalanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Başkanlığı’nın ortak çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda Çetinkaya’nın İstanbul’da olduğu belirlendi. Titizlikle sürdürülen çalışmada Çetinkaya’nın Sarıyer ilçesinde bir villada kaldığı tespit edildi. Mercek altına alınan yer takibe alındı. Elde edilen önemli bilgilerin ardından TEM ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Urfi Çetinkaya yakalandı.

Urfi Çetinkaya hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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