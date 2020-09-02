AA

Adana'nın Seyhan ilçesinde, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y., elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı. Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.