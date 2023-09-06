Su çekildi, 3 yıl sonra bir kez daha ortaya çıktı
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ndeki suyun birkaç metre çekilmesi ile 153 yıllık mezarlar, yeniden ortaya çıktı. En son 3 yıl önce gün yüzüne çıkan büyükannesinin mezarına gelip, dua eden Yunus Tekduran, "Bu bölge piknikçilerin cazibe merkezi oldu. Buraya gelenlerden mezarlık nedeniyle hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki suyun birkaç metre çekilmesi ile 153 yıllık mezarlar, yeniden ortaya çıktı.
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Seyhan Nehri'ne, inşa edilen Seyhan Barajı'nın 67 yıl önce su tutmaya başlayınca Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı, su altında kaldı.
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Hem DSİ'ye ait kanallara su verilmesi hem de taşkın riskine karşı kapaklardaki suyun tutulması nedeniyle göldeki su, birkaç metre çekildi. En son 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar, tekrar ortaya çıktı.
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Gün yüzüne çıkan büyükannesinin mezarına gelip, dua eden Yunus Tekduran (68), kent merkezine uzak olduğu için eskiden kırsal olan mahallenin şimdi manzarası nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.
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Tekduran, "Su altında kalan mezarlık, 3 yıl sonra tekrar ortaya çıktı. Ancak bu bölge piknikçilerin cazibe merkezi oldu. Buraya gelenlerden mezarlık nedeniyle hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.