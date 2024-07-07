Su altının görünmez tehlikeleri: Denizanalarının gizemli dünyası hakkında bilmediğiniz 5 şaşırtıcı gerçek!

2. ASLINDA BALIK DEĞİLLER

Bir denizanasına baktığınızda bu oldukça açık görünebilir, ancak onlar aslında balık değildir. Cnidaria filumundan omurgasızlardır ve taksonomik grup olarak o kadar çeşitlidirler ki birçok bilim insanı onları basitçe "jelatinimsi zooplankton" olarak adlandırmaya başlamıştır.