        Stüdyoda büyük yüzleşme

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin bugünkü bölümünde, oğlu Doruk Efe ile kavuşmak isteyen Elife vardı. Elife'yi bugün bir sürpriz bekliyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 21:01 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:01
        Stüdyoda büyük yüzleşme
        Elife’nin babası, canlı yayında şoke eden sözler söyledi. Çoban olduğunu belirten beyefendi, kızının yalan söylediğini, sadece bir kez şiddet uyguladığını, bunun dışında çocukları için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.

        DORUK EFE’NİN ANNE VE BABASI KARŞI KARŞIYA

        İkilinin karşılıklı iddiaları ses getirdi. Zaman zaman gergin anlar yaşansa da, seyirci 3,5 yaşındaki Doruk Efe’ye ne olacağını merak etti.

        Doruk Efe kimle kalmalı? Annesiyle mi, babasıyla mı?

