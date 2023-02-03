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Genellikle su dalgalarının hızını ölçen bu alet, basit ve pratik bir kullanım sunar. Peki, stroboskop nedir? Stroboskop neyi ölçer? Merak edilen tüm soruların cevabını sizler için derledik. İşte detaylar…

Stroboskop Nedir?

Stroboskop, su dalgalarının hızını ve dalga boyunu ölçmeye yarayan bir alettir. Merkezi etrafında dönen bu özel alet döndürüldüğünde, yarıklar arasında hareketli dalgalar incelenir. Bu aletin en bilindik özelliği ise yarıktan bakıldığı zaman dalga tepesinin görülmesidir. Bu durum nedeniyle dalgalar duruyormuş hissi verir ve göz yanılmasına sebep olur. Stroboskop, en kısa ve en kolay yoldan bu şekilde tanımlanan bir alettir. Örneğin; dönen bir tekerleğe bakıldığı zaman tekerleğin hareket etmediği düşünülür. Hatta bazı kişiler tarafından tekerleğin ters döndüğü algısı da oluşabilir. İşte bu durum stoboskopik etki olarak adlandırılır. Aynı durum bilgisayar fanları için de geçerlidir. Kısacası sık sık karşımıza çıkan bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

Stroboskop Neyi Ölçer?

Stroboskopun neyi ölçtüğü merak edilen bir konudur. Bu konuda bilgisi olmayanların araştırma yaptığı bu alet, su dalgalarının frekansını ve hızını kolayca ölçmeyi sağlar. Stroboskopta belli aralıklar ile delikler yer alır. Bu deliklerden biri seçilerek, dalganın bu delikten görünür şekilde hareket etmesi gözlemlenir. Bu düzenek sayesinde dalga tespit edilmiş olur. Harekete başlayarak kendi çevresinde dönme işlemini gerçekleştirir. Eş zamanlı olarak zaman ölçen cihaz ile çalışmasını başlatır. Oldukça basit yapılı bir alet olmasına rağmen su dalgalarının frekans ve hızını ölçmek için gerekli ve önemlidir.

Stroboskop Formülü Nedir?

Stroboskop formülü, öğrencilerin ders için araştırdığı bir konudur ve belli bir kesim tarafında da merak edilmektedir. Peki, stroboskop formülü nedir?

Fd = n. fs

Fs: stroboskop frekansı

fd: dalga frekansı

n: yarık sayısı

d> n.fs dalgaların ileri gidiyormuş gibi görünmesi

Fd < n.fs dalgaların geri gidiyormuş gibi görünmesi

Stroboskop Ne İşe Yarar?

Kolay taşınabilir ve basit bir alet olan stroboskopa birçok iş kolunda ihtiyaç vardır. Dalga frekansını ve dalga boyutunu ölçen bu aletin kullanıldığı meslekler ve kullanım alanları şöyledir:

Matbaa: Seri baskı işlemleri

Tekstil: Ring iplik makineleri

Uçak ve helikopterler

Stroboskop Nasıl Çalışır?

Stroboskop, kullanıldığı alanların yanı sıra nasıl bir çalışma prensibine sahip olduğu konusunda da anlaşılabilir ve kolay bir alettir. Öncelikle stroboskop, dijital bir alettir ve üzerinde yanıp sönen bir ışık bulunmaktadır. Bu ışık, flaş görevi üstlenir. Yanıp sönen ışığın devir sayısı ölçülecek elektrik motorunun miline tutulur. Frekansta mil duruyor görünene kadar ayarlama işlemi yapılır. Yapılan işlem ile frekansın ayarlanması, ışığın yanıp sönme hızında değişiklik meydana getirir. Belli bir süre sonra elektrik motorunun mili, duruyormuş gibi görünmeye başlar. İşte bu noktadan sonra stroboskobun frekansı elektrik motor devrine eşit hale gelir. “Stroboskop nasıl çalışır?” sorusunun en basit tanımı bu şekilde yapılmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut