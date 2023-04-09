Borçlarını 8 kez kapatabilir

Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk 500 zengini arasında yer aldı. Sinemanın dahi çocuğu olarak tanımlanan Spielberg, sektöründe özel bir konum elde etti. Steven Spielberg'ün servetinin ölçüsünü çeşitli karşılaştırmalarla ifade etmek daha belirleyici olur. Örneğin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borcunu 8 kez kapatabilir
1983’te mahalle arkadaşım Bora Gürkan ile kaldırımda oturup sohbet ederken “Dün babamla ‘Kutsal Hazine Avcıları’nı izledik. Çok güzeldi” dedi. Bora’nın filmi allaya – allaya, pullaya pullaya anlatmasından o kadar etkilendim ki akşam Sıdalı Sineması’na koşturdum.
Gişenin önündeki kuyruk caddenin başına kadar uzanmış… Allah’tan sinemanın olduğu çarşıdaki eczanede çırak olarak çalıştığım için işletmecileri beni tanıyordu. Onların, kapıda bilet kesen Nurettin Amca’ya ne zaman istersem ücret ödemeden film izleyebileceğimi söylemiş olmalarından kaynaklı olarak her zamanki gibi içeri rahatça girip salonun basamaklarında yerimi aldım. Beni öylesine etkilemişti ki ‘Kutsal Hazine Avcıları’nı 3 günde 3 kez izledim. Adını da ilk kez o zaman öğrendim. Sonra da filmlerinin bağımlısı haline geldim. Steven Spielberg...
18 Aralık 1946’da Cincinnati ABD’de dünyaya gelen Steven Spielberg, tüm zamanlarda en çok hasılat elde eden sinemacı olarak sektöründe ayrıcalıklı bir konum edindi. Piyanist bir anneyle mühendis bir babanın oğlu olan Steven Spielberg, sinemaya henüz 12 yaşında merak saldı.
8 mm’lik kamerasıyla arkadaşlarıyla yaşadığı kendi çaplarındaki maceraları çeken Spielberg, daha sonra onları evlerinde mahalle ahalisine para karşılığı izlettirirdi. Ablası da patlamış mısır satardı. Steven Spielberg’ün sanatla ticareti harmanlama yeteneği işte o günlerde gelişmeye başladı. Sanatla; sayısız övgü, birçok ödül kazanırken ticari olarak sinema sektörüne büyük maddi kazanım sağladı. Doğal olarak kendisi de dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.
Steven Spielberg, ilk ödülünü 13 yaşındayken ‘Escape to Nowhere’ adlı arkadaşlarının rol aldığı 40 dakikalık savaş türündeki filmiyle kazandı. 1970’li yılların ortasından itibaren ‘Sinemanın dahi çocuğu’ olarak tanımlanan Steven Spielberg, ‘Jaws’, 'E.T', ‘Indiana Jones’, ‘Jurassic Park’ serileri ‘Schindler’in Listesi’ile sinemada çığır açtı. Bunun sonucunda da; 'Dahi Çocuk'un yanı sıra sinemanın küresel çapta en güçlü figürü ve yaşayan efsanesi haline dönüştü.
• Senaryosunu yazdığı, yönettiği 35 filmin toplam hasılatı; 10.874.839. 812 Dolar • Yapımcısı olduğu 6 filmin toplam hasılatı; 3.379.140.549 Dolar • 41 filmin toplam hasılatı; 14.253.980.361 Dolar
Forbes Dergisi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre 77 ülkeden 2 bin 640 dolar milyarder bulunuyor. Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle 7 milyar 924 milyon nüfusa sahip dünyada en zengin 694'üncü kişi oldu. Spielberg'ün serveti, sinemanın ne ölçüde ticari bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bir başka 'Haftanın Portresi'nde işleyeceğimiz diğer sinemacı George Lucas'ın servetinin ise 5.1 milyar dolar olması, sinemanın ne ölçüde ticari güç olduğunun altını çiziyor.
Elbette şunu da söylememiz lazım. Steven Spielberg'ün bu kadar yüksek ölçüdeki serveti sadece filmlerle yükselmedi. 'Indiana Jones' ve 'Jurassic Park' serilerinden esinlenilerek kurulan tema parkların bilet ücretlerinin bir kısmı da Steven Spielberg'ün hesabına aktarılıyor. Öyle de olsa sonuç itibarıyla Steven Spielberg'ün servetinin ana kaynağı sinema...
Steven Spielberg'ün servetinin büyüklüğünü, küresel ölçekte büyük sektörlerden ikisiyle şu şekilde gözler önüne serebiliriz.
FUTBOL
* Steven Spielberg'ün serveti; 264'ü yabancılardan oluşan toplam 521 futbolcudan oluşan 19 Türkiye Süper Lig takımının 2022- 2023 kadro değerinden 4 kat fazla...
* Steven Spielberg, Avrupa'nın 4 büyük takımını satın alabilir.
• Manchester City… 1.050.000.000 € • Chelsea… 1.020.000.000 € • Bayern Münih… 979.700.000 € • Napoli... 629.000.000 € TOPLAM… 3.678.700.000 EURO / 4.044.546.715 DOLAR / 77.851.457.443 TL
SİNEMA
• 2022'de gösterimde olan Türk / yabancı 200 filmin toplamı 23.620.528 $ oldu. Steven Spielberg'ün serveti, 2022'de Türkiye'deki film sektörünün toplam hasılatından 170 kat daha fazla. • Steven Spielberg'ün serveti, 250 milyon dolar bütçeye sahip 'Avatar: Suyun Yolu'ndan 16 kat fazla.
KİŞİSEL
• Servetinin üzerine 800 milyon dolar daha ekleyip4 milyar 800 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı yatını satın alabilir. Yapımı 3 yıl süren History Supreme adlı 30 metrelik yatta 100 ton altın ve platin kullanıldı.
• Tavanları Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun çizimleriyle bezeli dünyanın en pahalı evi olan İtalya'daki Casino dell'Aurora'nın değeri, 265 miyon Dolar. Steven Spielberg'ün serveti, bu evin 15 katı.
• Dünyanın en pahalı otomobili, 28 milyon dolarlık Rolls-Royce Boat Tail... Steven Spielberg, garajına bu otomobilden 143 tane ekleyebilir.
STEVEN SPIELBERG'ÜN KARİYERİ
ÖDÜLLERİ
1982 • En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü (E.T) 1987 • Irving G. Thalberg Ödülü 1993 • En İyi Yönetmen Akademi Ödülü (Schindler'in Listesi) • En İyi Film Akademi Ödülü (Schindler'in Listesi) • En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü (Schindler'in Listesi) • En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü (Schindler'in Listesi) • BAFTA En İyi Yönetmen Ödülü (Schindler'in Listesi) • BAFTA En İyi Film Ödülü (Schindler'in Listesi) 1998 • En İyi Yönetmen Akademi Ödülü (Er Ryan'ı Kurtarmak) • En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü (Er Ryan'ı Kurtarmak) • En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü (Er Ryan'ı Kurtarmak) 2001 • İngiliz Komutan Şövalyelik Nişanı 2004 • Fransız Légion d'honneur 2008 • Cecil B. DeMille Ödülü 2023 • Onursal Altın Ayı Ödülü
FİLMLERİ
1970'LER (5 FİLM)
• Bela (1971) Hasılat… 5.256.263 $
• Sugarland Ekspresi (1974) Hasılat… 7.501.010 $
• Jaws (1975) Hasılat… 476.512.065 $
• Üçüncü Türden Tehlikeli Yakınlaşmalar (1977) Hasılat: 306.889.114 $
• 1941 (1979) Hasılat… 92.455.742 $
TOPLAM… 888.614.194 $
1980'LER (9 FİLM)
• Kutsal Hazine Avcıları (1981) Hasılat… 389.925.971 $
• E.T (1982) Hasılat… 792.910.554 $
• Gremlinler (1984) Hasılat… 153.898.890 $
• Indiana Jones: Kamçılı Adam (1984) Hasılat… 333.107.271 $
• Geleceğe Dönüş (1985) Hasılat… 383.336.762 $
• Mor Yıllar (1985) Hasılat… 98.467.863 $
• Güneş İmparatorluğu (1987) Hasılat… 22.238.696 $
• Daima (1989) Hasılat… 74.134.790 $
• Indiana Jones 3: Son Macera (1989) Hasılat… 474.171.806 $
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Steven Spielberg'ün servetiyle neler yapılabilir?/steven-spielberg-un-servetiyle-neler-yapilabilir-3580822-magazin
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