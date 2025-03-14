Stephen Curry NBA'de tarihe geçti!

NBA'de 5 maç oynandı. Warriors, konuk ettiği Kings'i 26 sayı farkla yendi ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Warriors'ta forma giyen 36 yaşındaki ABD'li oyuncu Curry, maçta kaydettiği 2 üçlükle NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.

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Curry'nin toplam 11 sayı attığı karşılaşmada Kings'te DeMar DeRozan'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

DONCIC'İN 45 SAYISI YETERLİ OLMADI

Milwaukee Bucks konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 126-106 yenerek üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı. Lakers'ta Luka Doncic, 45 sayı, 11 ribaunt kaydetmesine rağmen mağlubiyete engel olmadı.

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SONUÇLAR Detroit Pistons-Washington Wizards: 125-129 Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 126-106 Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 116-110 New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-113 Golden State Warriors-Sacramento Kings: 130-104