Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) burs programı başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Kasım'a kadar yapılacak. Peki burs başvuru şartları nelerdir?
STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenciler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu.
Erdoğan "1000 gencimiz TÜBİTAK enstitülerinde veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer alma suretiyle bu programdan faydalanabilecek." dedi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
STAR burs programının başvuru şartları ve başvuru tarihleri TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlandı. takvime göre, STAR burs başvuruları 30 Kasım 2020 tarihine kadar alınacak. Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.
BURS MİKTARI
Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;
– Lisans öğrencileri için 750 TL/ay,
– Yüksek Lisans öğrencileri için 3.000 TL/ay,
– Doktora öğrencileri için 4.500 TL/ay,
– Doktora Sonrası Araştırmacılar için 6.000 TL/ay'dır.
TÜBİTAK'ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.
BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER
a. Başvuru Koşulları
i. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
ii. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
iii. Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak
iv. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak
v. Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.
b. Başvuru Belgeleri
i. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi
ii. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma
konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)
iii. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu
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