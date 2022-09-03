SSCB'nin son lideri Gorbaçov'a veda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kaliningrad şehrindeki programı nedeniyle katılmadığı törene Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosu milletvekilleri, Gorbaçov'un kızı ve torunları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomat ve büyükelçileri de katılım sağladı

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