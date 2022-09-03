SSCB'nin son lideri Gorbaçov'a veda

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov için başkent Moskova'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda cenaze töreni düzenleniyor.
MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN DA KATILDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kaliningrad şehrindeki programı nedeniyle katılmadığı törene Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosu milletvekilleri, Gorbaçov'un kızı ve torunları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomat ve büyükelçileri de katılım sağladı
YOĞUN KATILIM NEDENİYLE TÖREN UZATILDI
TSİ 10.00'da başlayan cenaze töreni öncesi binlerce kişi salon dışında toplandı. Rus polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırı ve provokasyon ihtimaline karşı salon dışına Xray cihazları yerleştirildi. Gorbaçov'a veda etmek isteyenler güvenlik noktalarında arandıktan sonra salona alındı.
Rusya Devlet Başkanlık İdaresi'nin tertiplediği yarı resmi formatta gerçekleşen törende, Gorbaçov'un tabutunun başında Rus askerleri bekledi. Törene katılanlar, Gorbaçov'un tabutunun önüne çiçekler bıraktı. TSİ 14.00'te tamamlanması planlanan tören, halkın yoğun katılımı nedeniyle uzatıldı. Salonda gerçekleşen törenin ardından Gorbaçov'un naaşı, eşinin bulunduğu Moskova'daki Novodeviciy mezarlığına defnedilecek.
91 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nde 91 yaşında yaşamını yitirmişti.
Putin, Gorbaçov'un naaşının bulunduğu hastaneye giderek çiçek bırakmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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