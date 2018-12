2018 yılını geride bırakırken, futbol dünyasından yıla damgasını vuran 10 ismi derledik...

ALİ KOÇ





Fenerbahçe’de 12 dönemde 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'de Ali Koç'la girdiği yarışı kaybetti. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tarihi seçimde 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, 111 yıllık kulübün 37. başkanı oldu. Daha önce Aziz Yıldırım başkanlığında sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik de yapan Ali Koç, Aziz Yıldırım’la girdiği çetin ‘savaş’ı kazanarak Fenerbahçe’de kendi sloganıyla ‘Yeniden’ dönemini başlattı. Aziz Yıldırım, ilk kez başkan seçildiği 1998'den bu yana seçime girdiği 12 kongrede de kazanmıştı.

Fenerbahçe'deki seçimli olağan genel kurulunda kongre üyeleri oy kullandığı sırada Ali Koç, lehine tezahüratlar yapan tribüne giderek "Tarih yazmaya hazır mısınız?" diye seslendi...

Serdar Ali Çelikler:Fenerbahçe'nin gerçek sahibi olan taraftarlar, Aziz Yıldırım’a ağır bir darbe vurdular. İyilik kazandı. Türk futbolu kazandı. Umutsuzluk kaybetti.

(04.06.2018)

İbrahim Yıldız: Ali Koç, büyük bir değişimin habercisi. Son yıllarda spor kültürü olabildiğince yıprandı. 3 büyükler arasındaki rekabet kavgaya dönüştü. Tüm bu kötü izlenimlerin değişeceğine tanık olacağız. Yalnız Fenerbahçe değil, futbolumuz da kazançlı çıkacaktır. Yıldırım’ın katkılarını övgüyle anlatan Koç’un barışçıl konuşması tarihi bir önem taşıyor.

(04.06.2018)

Ali Koç'un tarihi seçim sürecinde birçok anısı ve görüntüsü sosyal medyaya yansırken bir fotoğrafı gündeme oturdu. Ali Koç, elinde sarı-lacivertl renklerdeki futbol topuyla poz verdiği çocukluk fotoğrafının hikayesini Habertürk TV'de anlattı...

O topun Santos'un Türkiye'ye gelerek maç yaptıktan sonra imzalayıp bıraktıkları top olduğunu dile getiren Koç, efsane futbolcu Pele'nin de imzasının bulunduğu topun abisi Mustafa Koç tarafından mahalle maçı için götürüldüğünü ve kaybolduğunu, bundan da utandığını söyledi. Çocukluktan bu yana Fenerbahçe sevdasıyla büyüyen Ali Koç, gönül verdiği kulübe başkan olarak hayalini gerçekleştirdi.

Başkan seçilen Ali Koç için taraftarlar stada akın etti. 5 bin civarında sarı-lacivertli taraftar, yaktıkları meşalelerle tezahüratlar yaparak stada geldi. Taraftarların sesini duyarak stadın balkonuna çıkan Ali Koç, megafonla taraftarlara seslendi. Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Bu yolda en büyük gücü sizlerden aldım ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Gelecek hepimiz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.





ARDA TURAN

G

alatasaray’daki son döneminde sakatlıkları ve özel hayatıyla gündeme gelen Arda, İspanya’ya adım attığı Atletico Madrid’de kazandığı kupalar ve ortaya koyduğu futbolla ‘büyür’ iken Katalunya’nın yolunu tuttu. Barcelona’nın transfer yasağı nedeniyle bir süre oynayamayan, sonrasında ise eski günlerini aratan Arda, Milli Takım’daki olayların da etkisiyle kulübü tarafından gözden çıkarıldı, 6,5 yıl sonra ülkesine Galatasaray formasıyla değil, Medipol Başakşehir camiasıyla döndü.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Arda'nın transferini yorumlamış ve şunları söylemişti: Göksel Gümüşdağ'ın söylediği gibi 'Türkiye transferi' yapıldı. Türkiye siyaseti ile futbol aktörleri ile Arda'ya yeniden 'topunu oyna' imkanı sunuldu. Bu imkanı tepmemeli. Başakşehir açısından da iyi transfer. Ama Arda artık düşünmeli. 6 yıl La Liga'da oynamış bir isim Başakşehir'den başka anlaşma kapısı bulamıyorsa bu durumun sorumlusu kimdir?

Medipol Başakşehir'e imza attığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Arda Turan ise, "Başakşehir ailesine toplu bir teşekkür ediyorum. Hayalime, istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için teşekkür ederim. Benim için önemli bir imza. Atletico Madrid'e gittiğim günleri hatırlıyorum. İnşallah oradaki gibi kupalar kazanırız. Çok isteyerek geldim buraya. Umarım Avrupa ve ligde önemli başarılar elde ederiz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ile Göksel Gümüşdağ, 14 numaralı forma ile objektiflere poz verdi.

TARİHİ CEZA

Sivasspor maçının 90+3. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Arda’yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı. Profesyonel Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'a Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırı nedeniyle 16 maç men cezası verdi. Daha sonra Tahkim Kurulu, Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı. İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu. Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi. AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı. En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu. Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.





FATİH TERİM





Nerede kalmıştık' tweetiyle 'yuvam' dediği Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, sarı-kırmızılıları 21. şampiyonluğuna taşırken kendisi de 7. lig zaferini elde etti...

Aslan; tarih 19.05’i, saat ise 20.45’i gösterdiğinde İzmir’in dağlarında bir çiçek gibi açtı, nefes kesen şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaştı. 1 puanın bile yeteceği maçta Göztepe’yi Gomis’in golü ile geçen Galatasaray, 21. kez şampiyonluk apoletini taktı; 5. yıldız için ilk adımı attı. 17. haftada İmparator Fatih Terim’in takımın başına geçmesi ile şahlanan Aslanlar; kazanma ruhunu sahaya yansıttı, 2 sezonluk özleme son verip müzesine bir şampiyonluk kupası daha koydu.

Öğrencilerinin havalara yükselttiği Fatih Terim, “Anamızın ak sütü gibi hak edilmiş bir şampiyonluk. Benim 7, takımımın 21. şampiyonluğu. ‘Nerede kalmıştık’ yazarak risk aldık ama demek ki doğru yazmışız. Kaldığımız yer burasıydı. Hep Şampiyonlar Ligi hayalini kuruyordum” diye konuştu.

Oyuncular basın toplantısı sırasında Fatih Terim’e sürpriz yaptılar. Bir anda toplantıyı basan Sarı-Kırmızılılar, “İmparator Fatih Terim” tezahüratlarıyla odayı inlettiler. Özellikle Nagatomo’nun çığlıkları dikkat çekti. Terim, Japon yıldıza sarılıp sevincini paylaştı.

Fatih Terim şampiyonluğun ardından resmi twitter hesabından Şampiyonlar Ligi’nin resmi hesabını etiketleyerek “Knock knock! Guess who is back!” (Tahmin edin kim geri döndü) mesajıyla kapıyı çaldı. İmparator’un bu mesajı sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı. Şampiyonlar Ligi'ne "Bilin bakalım kim döndü?" tweetiyle dönüş yapan Terim, Devler Ligi'nde beklediğini bulamadı. Galatasaray, Porto, Schalke ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta 3. oldu.





Geride kalan sezon sakin bir görüntü çizen Fatih Terim, bu sezon ise 'bilinen' Fatih Terim'e döndü. Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından yaşanan olaylarda Roberto Soldado'yu ittiği tespit edilen Terim'e 7 maç ceza verildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı sonrasında cezaları yorumlayan Terim'e bu açıklamalarından dolayı 3 maç daha ceza verildi. Fatih Terim, 2018'i davalık olduğu TFF ile 'savaş' içerisinde kapattı...



Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sorulan Terim, "Dünyalar kadar büyük bir hayalim var. Neden olmasın?"ifadelerini kullanmıştı. Santrfor eksiği, cezalar ve sakatlıklarla boğuşan Terim, gruptan çıkmayı başaramasa da aynı 1999-2000 sezonunda olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi biletini elde etti.





CENGİZ ÜNDER





Altyapısıyla dikkatleri çeken Altınordu'dan yetişen, kısa bir Medipol Başakşehir macerası sonrasında İtalya'nın başkenti Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, 2018 yılında en çok dikkat çeken Türk sporculardan oldu. Türkiye'de bir takımda forma giyip de en yüksek bonservis ücretiyle yurt dışına transfer olan Türk futbolcu rekorunu kıran Cengiz, kendini Roma'da da kabul ettirdi.

Serie A'daki ilk sezonunda 7 gol atan Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterirken esas patlamasını bu sezon yaptı. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki 6 maçında 3 gol 1 asist üreten Cengiz, Avrupa devlerini peşine takarken Roma camiasının da en sevdiği isimlerin başında geldi. Totti'nin biyografisinin tanıtımında konuşan Roma Kaptanı Daniele De Rossi, Cengiz'in Totti'nin yerini almak için hazır olduğunu dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk fileleri havalandıran Cengiz, Devler Ligi'nde ilk golünü 20 yıl 7 ay 7 günlükken atmayı başardı ve Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en genç Türk futbolcu unvanını da 16 gün farkla Hakan Çalhanoğlu'ndan devraldı.

Sevilla'da yaptığı icraatlerle dünya futboluna birçok yıldız kazandıran Roma'nın sportif direktörü Monchi, hemen hemen her fırsatta Cengiz Ünder'e övgüler diziyor. Cengiz'in önemli bir futbolcuya dönüşmekte olduğuna vurgu yapan Monchi, milli futbolcunun Roma'nın geleceğinde önemli bir futbolcu olacağını belirtiyor.



LUKA MODRIC

Hırvatistan'ın yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında yer alan Luka Modric, Real Madrid ile Devler Ligi'ni kazanırken 2018 Dünya Kupası'nda da Hırvatistan'ı finale taşıdı. Kaptanlığını yaptığı Hırvatistan'ın ikinci olduğu turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Modric, ikinci büyük ödülle tarihe geçti. Dünya futbol tarihine şimdiden geçen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin 12 yıl boyunca ambargo koyduğu Altın Top, Modric'le birlikte ilk kez bir başka oyuncuya gitti.

Lüksemburg'da kurduğu bir şirket aracılığıyla 2013 ve 2014 yıllarında yaklaşık 864 bin Euro vergi kaçırmakla İspanya'da suçlanan Luka Modric'e ülkesinde de "yalan ifade verme" iddiasıyla dava açıldı. Modric 2018 yılında Hırvatistan'daki suçlamasından beraat etti.





Dünya futboluna 2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası'yla çıkan Modric, organizasyonda en çok başarılı çalım atan oyunculardan biriydi. O turnuvada parlayan diğer futbolcular sönerken Modric, aradan geçen 10 senede istikrarını sürdürdü ve dünya ikinciliğine kadar geldi!

BURAK YILMAZ

Ç

in'den Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, gollerini 2018'de de sürdürdü. 2017'de trafik kazası yapan Burak, hedefinin bordo-mavili formayla şampiyonluk olduğunu dile getirse de yeni sezon istediği gibi olmadı. Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuru yapan ve bir süre takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcu, Ekim 2018'de başvurusunu geri çekti.

Birçok şeyin değiştiği Süper Lig'de yıllardır gol atmayı sürdüren Burak Yılmaz, 2014-15 sezonundan bu yana ligde en çok gol atan futbolcu konumunda. 2014-15 sezonundan bu yana 75 lig maçına çıkan tecrübeli golcü rakip filelere tam 53 gol gönderdi.

Gollerini bu sezona da taşıyan tecrübeli golcü, Bursaspor maçında oyundan alınırken karara tepki gösterdi ve yaptığı el kol hareketleriyle tepki çekti. Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönerken bordo-mavili yönetim kurulu Onur ile Burak'ı kadro dışı bırakma kararı aldı. Trabzonspor, bu kararların ardından yükselişe geçerken Burak Yılmaz hakkında transfer söylentileri çıkmaya başladı.





CRISTIANO RONALDO





Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Juventus'u 3-0'la geçerken geceye damgasını vuran isim Cristiano Ronaldo oldu. Yaptığı röveşata vuruşuyla efsane kaleci Gianluigi Buffon'u çaresiz bırakan Portekizli yıldız, yerden 2,27 metre yükselerek topa vurdu. Attığı harika gol sonrasında Torino'da rakip taraftar tarafından ayakta alkışlanan Ronaldo, yaz aylarında ise Juventus'a transfer oldu!

Zlatan Ibrahimovic: Ronaldo'nun golü güzel bir goldü ama bunu 40 metreden denemeli.

Gary Lineker: Birçok harika gol gördüm; ancak Ronaldo'nun golü kesinlikle olağanüstü.

Rio Ferdinand: Stadyumdaki rakip taraftarlar büyük Cristiano'nun rövaşata golünü alkışlıyor. Çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Acımasız...

LeBron James: Bu hiç adil değil. Ayıp!..

Buffon: Ronaldo kabus gibi rüyalarıma giriyor. (Maçtan önce)

Hayatındaki ilk röveşata golünü atan Ronaldo: "Çok yükseğe sıçradım ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol oldu, muhtemelen kariyerimin en güzel golü."

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golünde topla buluştuğu noktanın yerden yüksekliği 2.27 metre olarak belirlendi.

YENİ DURAK JUVE

Serie A şampiyonluğunu son yıllarda kimseye bırakmayan ancak Devler Ligi'nde kupaya hasret kalan Juventus, 117 milyon Euro karşılığında Portekizli yıldızı kadrosuna katarak yılın en büyük transferine imza attı. Forması kısa süre içerisinde on binlerce satan, Juventus'un hisse değerini artıran Ronaldo, İtalya'daki ilk golüyle 4. haftada tanıştı, sonrası ise geldi! 17 lig maçında 13 gol 5 asist üreten Ronaldo rekorlarına Çizme'de de devam ediyor!





MESUT ÖZİL





Almanya Milli Takımı formasını 2009 yılından bu yana giyen Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası sonrasında aldığı ırkçı tepkiler nedeniyle ani bir karar alarak milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı! 92 kez formasını giydiği Almanya'nın Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamasının nedenleri arasında gösterilen Mesut, Almanya Futbol Federasyonu'nu da suçladı ve "Kazanırken Almanım, kaybederken göçmen" ifadeleriyle ise gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kalan Mesut, yaptığı açıklamada, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen, hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu ve başka kişilerce gösterilen kötü muamele yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek istemediğini dile getiren Mesut, şunları kaydetti:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafı da eleştiriler alan Mesut’la ilgili itiraf yaptı. Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, ''Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm. Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil’in önünde durmalıydım" ifadelerini kullandı.

#parallax#Bayern Münih Başkanı Hoeness, Mesut Özil için çirkin ifadeler kullandı: "Hayalet, bıraktığı için mutluyum. Yıllardır kötü oynuyordu. En son 2014 Dünya Kupası'nda bir ikili mücadele kazanmıştı. Şimdi de berbat performansının ardından bir fotoğrafın arkasına saklanıyor."http://im.haberturk.com/images/others/2018/12/31/1212_ht.jpg#





Serdar Ali Çelikler: Maksat hasıl oldu, Mesut'u Almanya Milli Takımı'ndan koparma operasyonu başarıya ulaştı. Almanya'da halen arka planda olan 'ırkçı kafa' Mesut'u bu kararı almaya adeta zorladı. Tabii burada Mesut'un giderek zayıflayan ve duraklama devrinden gerileme dönemine giren kariyeri de bunda etkili. Mesut, Real Madrid'in futbolcusu olsa ya da Arsenal'da patlayıp Manchester United'a transfer olsa, bu zorlamayı yapmazlardı.

The Guardian gazetesi "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi. Mesut Özil'in kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mayıs ayında çektirdiği fotoğrafa yöneltilen haksız eleştirilerin de rolü olduğuna dikkati çeken gazete, futbolcunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmemin siyaset veya seçim ile ilgisi yoktu. Ailemin ülkesindeki en üst makama saygı gösterdim." şeklindeki mesajının altını çizdi.





ARSENE WENGER





İngiltere Premier Lig'de 1 Ekim 1996 yılından bu yana Arsenal'ı çalıştıran Arsene Wenger, Avrupa futboluna yön verirken 2017-18 sezonu sonunda görevinden ayrıldı. Fransız menajer, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı. Wenger başarılarının yanında ekol olarak dünya futbol tarihine geçen isimlerden oldu.

Arsenal teknik direktörü olarak karşılaştığı 124 farklı takımın sadece beşini yenemedi. Fiorentina, PAOK, PSG ve Port Vale ile ikişer kez karşılaşan Fransız çalıştırıcı, rakiplerine üstünlük sağlayamazken Rotherdam United'ı da karşılaştığı tek maçta deviremedi.

Arsene Wenger'in Arsenal'i çalıştırdığı 1996 yılının ekim ayından bu yana, şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri 47 kez teknik direktör değiştirdi. Arsenal dışındaki beş büyük takımdan Manchester United 4, Liverpool 7, Manchester City 10, Tottenham 11, Chelsea ise 15 kez kulübeyi yeni bir isme teslim etti. Manchester United, 26 yıl sonra emekli olan Ferguson'dan sonra David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho'yu göreve getirdi.

Bu sözlerle veda etti: "Kulübüme, bu unutulmaz yıllarda bu takımın başında olma imkanı verdiği için minnettarım. Bu kulübü bu kadar özel yapan taraftarlara, personellere, oyunculara ve yöneticilere teşekkür ederim. Taraftarlarımızı, takımı üst sıralara taşımak için takımın arkasında durmaya çağrıyorum. Sevgim ve desteğim sonsuza kadar sürecek."





MBAYE DIAGNE





Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arasında Çin'den transfer ettiği Mbaye Diagne, ligin ikinci yarısında Paşa'nın gol yükünü çekti ve 17 maçta 12 gol attı. Performansını bu sezona taşıyan hatta yükselten Senegalli, 2018'de ilk kez milli takıma davet edilme sevinci yaşarken gözünü de Avrupa'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Altın Ayakkabı'ya dikti! Bu sezon 17 maçta 20 gole imza atan Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında da en golcü isimler arasında yer alan Diagne, Yeni Malatyaspor'a attığı golden sonraki gol sevinciyle gündeme oturdu. "King Kong" maskesini takan Senegalli yıldız, sevincin hikayesini ise şöyle anlattı: "Antrenmanda ortaya çıkan bir maskeydi. Golden sonra kullanabileceğimi düşündüm ve 3. golden sonra maskeyi taktım. Güzel bir maske. Çok hoşuma gitti. Dün sosyal medya hesabımdan bu maskeyi paylaşmıştım ve gol atarsam diye hazırlıklarını yapmıştım. 3. golden sonra da çok sevdiğim bu maskeyle golü kutladım"