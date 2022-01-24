CEMAL ERSEN: İkinci yarıda farklı bir Trabzonspor vardı sahada. İyi de, daha önce nerede idiniz diye sorası geliyor insanın. Rakip savunmayı zorlamak için neden bu kadar beklediniz? Madem bu kadar iştahlı idiniz neden bu kadar beklediniz? Son bölüm hariç, şampiyonluğa koşan bir takım her şeyi, yetenekleri ile ön plana çıkmalı idi. Gollerden çok, kazanma isteği ile dönüş yaşamak çok önemli idi.