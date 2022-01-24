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Spor yazarları Trabzonspor'u yorumladı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 5 dakikada attığı gollerle 2-1 yendi. 54 puana yükselen bordo-mavililer liderliğini sürdürdü. Fırtına'nın galibiyet gollerini Bakasetas ve Visca kaydetti. Spor yazarları Galatasaray karşısındaki Trabzonspor'u yorumladı

24.01.2022 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Bu maç bence Trabzonspor'un şampiyonluğunun yarım ilamıdır! "Kaleci yarım takımdır" deriz değil mi? Maç 1-1… Taylan'a topu atıyorsun, Taylan top tekniği çok yüksek bir oyuncu değil. O topu ona atmayacaksın. Feghouli'ye, Babel'e atabilirsin ama Taylan'a atamazsın. İşte atarsan kaptırır, karşıda da Visca diye bir adam varsa golü kalende görürsün. Diyorum ya tecrübe farklı bir şey.

     

  • REHA KAPSAL: Trabzonspor, 2. yarıdaki galibiyeti hak eden oyunuyla çok önemli bir deplasman derbisinde geri düşmesine rağmen maçı kazanmasını bildi. Bu maçın böyle bitmesindeki iki takım için de en önemli faktör şuydu. Galatasaray'ın bu sezon ilk 45 dakikadan sonra sürdürülebilir bir oyun hafızasının oluşmaması büyük eksiklik. 

  • Trabzonspor da sezon başından bu yana sergilediği güçlü oyunla, geri düşse bile tekrar öne geçmek için ezberindeki oyun hafızasını bu maçta da ortaya koydu. İki takım arasındaki bu temel fark bordo-mavililerin maçı kazanmasını sağladı.

  • AHMET ÇAKAR: Dün geceki maç gibi maç zor gelir. Terim'in gazabı ve kâbusu devam ediyor. Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbollarından birini oynadı ama son 10 dakikada 1-0 mağlup götürdüğü maçı kazanıverdi. 

  • Dün akşam için söylenebilecek tek bir şey var; kaleci Uğurcan, Trabzonspor'un yarısı. Şayet Trabzonspor maçı kazanmışsa ne Bakasetas ne de Visca sayesinde oldu. Maçı kurtaran adam tartışmasız kaleci Uğurcan. Dün geceki galibiyet bence Trabzonspor'a şampiyonluğu getirdi.

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