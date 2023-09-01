Spor yazarları Fenerbahçe 'nin Twente galibiyetini değerlendirdi

''ANADOLU TAKIMLARI ÖRNEK ALSIN''

Mehmet Ali Sabuncu: ''Sonuçta ev sahibi ekibin inançlı maça başlaması dikkat çekse de Fenerbahçe aldığı sonuçla Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. Becao müthişti, İsmail’i beğenmedim. Bir iyi, bir kötü olmaz... Hep iyi olmalı. King’in penaltı sürecinde ok gibi topu alıp ilerlemesi müthişti. Sonuçta istenilen alındı. Aynen böyle devam. Bizim Anadolu takımlarının biraz Twente Kulübü’nü kendilerine örnek alması lazım. Maç kaybedilse de taraftar coşkusu ve oyun içindeki disiplin bozulmuyor. Bizde olsa 60’ta tribünler boşalırdı. İşte taraftar böyle olur.'' (Fanatik)