Spor yazarları Fenerbahçe 'nin Twente galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu skorla Konferans Ligi play-off turunu geçerek adını gruplara yazdırdı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Twente'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Twente'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
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''HER MAÇA AYRI BİR KAHRAMAN''
Gürcan Bilgiç: ''Fred ve İsmail maçı yaşadılar, Mert Hakan temposuyla onların peşindeydi. Sonrasında İsmail Kartal hamleleri yaptı. Josua King'in 80 metre top sürüp, penaltıyı aldığı ana kadar, maçı kazanmakla ilgili hiç işaret yoktu Fenerbahçe'nin oyununda. Bu sezonun sihri de burada aslında. Takım her maça ayrı bir "kahraman" çıkarabilecek kaliteye geldi.'' (Fotomaç)
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''TWENTE'Yİ 'ÇILDIRTAN' FENERBAHÇE''
Ercan Güven: ''5-1 kimyasını bozmuş olmalı Twente’nin… Çünkü ilk yarıdaki gibi futbol oynayan bir Avrupalı takım olamaz. Belli ki, Fenerbahçe’ye karşı ayıplı, günahlı bir “özel muamele” içindeydiler hezimetin rövanşında… Kendilerini aştılar!.. Kadıköy’de hırçındılar, evlerinde çirkin oldular. Temaslı, agresif futbola eyvallah ama resmen Fenerbahçe’yi kışkırtmaya çalıştılar. Büyük ihtimal, “komple rövanş olsun” diye ilk maçta kendilerinin kaldığı gibi on kişi bırakmayı hesaplamışlardı Fenerbahçe’yi. Neyse ki, sadece ilk devre süren esrarengiz motivasyonları, akıl almaz girişimlere sürükledi onları.'' (Milliyet)
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''ANADOLU TAKIMLARI ÖRNEK ALSIN''
Mehmet Ali Sabuncu: ''Sonuçta ev sahibi ekibin inançlı maça başlaması dikkat çekse de Fenerbahçe aldığı sonuçla Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. Becao müthişti, İsmail’i beğenmedim. Bir iyi, bir kötü olmaz... Hep iyi olmalı. King’in penaltı sürecinde ok gibi topu alıp ilerlemesi müthişti. Sonuçta istenilen alındı. Aynen böyle devam. Bizim Anadolu takımlarının biraz Twente Kulübü’nü kendilerine örnek alması lazım. Maç kaybedilse de taraftar coşkusu ve oyun içindeki disiplin bozulmuyor. Bizde olsa 60’ta tribünler boşalırdı. İşte taraftar böyle olur.'' (Fanatik)
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''BİR GALİBİYETTEN DAHA FAZLASI''
Engin Verel: ''King'in Usain Bolt gibi sprintiyle gelen penaltı ve Dzeko'nun usta işi vuruşunu gördük. Öne geçtikten sonra da Fenerbahçe'nin planları tıkır tıkır işledi. Fenerbahçe dün gece sadece bir maç kazanmadı. Avrupa'da nasıl oynanacağını gösteren güzel bir örnek ortaya koyarken, rakiplerine de kolay lokma olmayacağını gösterdi. Son sözüm Becao'ya. Her zaman doğru yerdeydi ve harika bir savunma performansı gösterdi. Takımın son 4 maçta sadece 1 gol yemesi, savunmada da işlerin iyiye gittiğini gösteriyor.'' (Akşam)
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''USTALAR TOPLULUĞU''
Faik Çetiner: ''Sahadaki görüntü, Kartal’ın ikinci hamlesi ile değişti. Mert Hakan ve Tadic’i dışarı alıp İrfan Can Kahveci ve Szymanski sahaya sürdü. Rakip baskılı oynarken King’in topu orta alandan alıp ceza sahasına kadar götürüp, penaltı kazandırışı alkışlanır cinstendi. Usta Dzeko’nun vuruşuyla Fenerbahçe öne geçti. Aslında bu tur Kadıköy’de geçilmişti. Twente karşısıdaki futbola pek kafayı takmamak lazım, ne de olsa 5-1’in rehaveti vardı. Gruplara kalan Fenerbahçe’yi kutlayıp yeni yolculuğunda başarılar dileyelim. Ustalar topluluğu bu takım Avrupa’da da yüzümüzü güldürmeye devam edecektir.'' (Fanatik)
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''KAZANMA ALIŞKANLIĞI''
Uzay Gökerman: ''Fenerbahçe sezon başından bu yana çıktığı tüm resmî maçları kazanarak bunu bir alışkanlığa dönüştürmeyi de başardı. Bunu yaparken de ortalamada iyi futbol da oynuyor. Liderlik vasfı yüksek oyuncu grubunun takıma sahip çıkmasının bu seriye önemli bir katkısı olduğuna da şüphe yok.'' (Milliyet)
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