Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı. Fatih Altaylı ve Serkan Reçber'in yorumları şöyle:

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

"YAYINCI KURULUŞ AHLAKSIZLIĞIN BOYUTLARINI ARŞI ALAYA ÇIKARMIŞ DURUMDA"

Fatih Altaylı: Yayıncı kuruluş acaba bu görüntülere para veriyor mu merak ediyorum. Yayıncı kuruluş ahlâksızlığın boyutlarını arşı alaya çıkarmış durumda. Marcao diyor ki 'itildim'. Yayıncı kuruluş pozisyonu tekrar tekrar veriyor. İtildiğiyle ilgili pozisyonu göstermiyor. Bir ara maç bitince lütfen onu gösteriyor. Acaba bunu VAR odası hakemlerine gösteriyorlar mı? Yayıncı kuruluş kime veriyor bunu? İçeri veriyor mu, vermiyor mu onu da bilmiyoruz. Beşiktaş maçında verdi mi, vermedi mi? Yayıncı kuruluş da müthiş bir ahlaki zafiyet olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'de nasıl ki medya muazzam bir oto sansür batağına batmışsa, aynı şekilde futbol yayınlayan medya da böyle. Dersin ki, 'o görüntü ellerinde yoktu veremediler'. Ama var. Hakem bunu görmüş mü, görmemiş mi bilmiyoruz. Türk futbolunu Katarlı bir ailenin sahip olduğu kanal yönetiyor. VAR'a kızacağız, kızamıyoruz. Bilmiyoruz ki, bu görüntüyü Katarlılar VAR'a yolladılar mı? İtme varsa öyle bir kıyameti kopar ki, hakem VAR'a gitsin! Maç sırasında o görüntüyü görmüyoruz biz. Bu görüntülerin maç sırasında verilmemesi bir utançtır. Yarın öbür gün Katarlılar burada bir takım aldılar, sonra da alengirli şekilde yönetmeye başladılar. Ne olacak bu iş?

"LİGİ MANİPÜLE ETME HAKKI YOK!"

"Kim bu Katarlı? Türk futbolcu bir yayıncı kuruluşun oyuncağı olabilir mi? Ben kabul edemiyorum açıkçası. 'Verdim ben parayı, kafama göre eğlenirim, oynatırım', böyle bir şey olmaz. Aboneliği iptal etmek lazım. Böyle bir rezillik olabilir mi? Ligi manipüle etmeye hakkı yok! Bağımsız, özerk, futbolu yöneten bir kurum var mı sizce? Varsa konuşalım. Sayın Nihat Bey'i davet ediyorum, istediği platformda konuşalım. İster burada, ister Teke Tek'te, hatta gelsin Teke Tek Bilim'de konuşalım. Ama bana anlatsın, karşısında 'Nihat Bey ne güzel söylüyorsun' diyen adamlara değil, gelsin bana anlatsın."

Serkan Reçber: Bir kriz olduğu aşikar. İçeride çok fazla dalgalanma ve fazla değişim var. Daha fazla bağıran, isyan eden takımın lehine birtakım uygulamalar olduğu aşikar. Çok kararsızlar ve ne yaptıkları bilmiyorlar.

Fatih Altaylı: Bu işin sorumlusu kimse, yönetmen midir, müdür müdür, genel müdür müdür, yayından sorumlu kimdir? Bununla ilgili bir açıklama yapmadığın ölçüde sorumlu yayıncı kuruluştur. Kurum bununla ilgili açıklamayı yapar, gereken kişiye cezayı keserse o başka.

BEŞİKTAŞ'IN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Serkan Reçber: Kulüpler Birliği elbette daha aktif olmalı ve daha güçlü durmalı diye düşünüyorum. Bunların ışığında maça dönmek gerekirse bu maçtaki tüm parametreler Beşiktaş'ın lehine ve olumlu gelişti. Galibiyet çok önemli. İçerideki coşku ve arzuyu önemsiyorum. O önümüzdeki maçlara daha belirleyici bir faktör olacak. Artıların çok olduğu bir maç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kayserispor'un içinde bulunduğu durum, ekonomik zorluklar, zafiyeti daha net görmemizi sağladı. Bazı galibiyetler değerlidir. Bu böyle bir galibiyet oldu. Böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bunu hak ettiğini ve özlediğini de düşünüyorum. Bunu teknik adama mı, başkana mı, oyuncuya mı yazmalıyız? Herkes kendi alanında işini çok iyi yaptı. Abdullah Avcı ne zaman oyun sisteminden vazgeçti, taraftar belli ölçülerde buna reaksiyon gösterdi. Doğru oyun planına dönüştü. Üstüne koya koya geldi. Ahmet Çebi geldiği günden bugüne kadar söyledikleri ve yaptıkları arasındaki uyum güvene ve performansa yansıdı.

Fatih Altaylı: Futbol, kulüp, takım iyi giderse, puanlar gelirse para işi büyük sorun olmaz. Futbolcular 'gelir artacak, şampiyonlar ligine gidecek' diye düşünür. Kötü giderse sorun olur. Güvenilir bir başkan, güvenilir yönetimle futbolcuya söylersin.

Serkan Reçber: Herkesin sözleşmesi UEFA nezdinde yazıyor. Kimsenin parası kalmamıştır. Oyuncuya bunu da anlatmak lazımdır.

Fatih Altaylı: İşler iyi giderse sorun olmaz.

Serkan Reçber: Tesiste çalışan personelin parası ödendiğinde, oradaki enerji değiştiğinde, sinerji değişir.

Fatih Altaylı: Personel maaşını alamıyorsa, mutfaktaki kalite düşmeye başlıyorsa o futbolcuyu daha çok etkiler. İçerideki parasını alacağını biliyor zaten.

Serkan Reçber: Bugün biraz geniş alanda oynadı Beşiktaş. Burak çok önde kaldı.

"BURAK YILMAZ ÇAKARLA GEZİYOR!"

Fatih Altaylı: Beşiktaş'ın bu maçta iştahı vardı. Hakem rezalet. İki tane olmayan gol verilir mi? Siyah bir otomobili vardı Burak Yılmaz'ın. Çakarlıydı. Kimdir bu dedim. Dediler ki, 'Burak Yılmaz'ın'. Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrımdır, Burak Yılmaz çakarla geziyor. Ben bunu yazdım daha önce.

Serkan Reçber: Böyle bir zafiyet varsa Burak bu yayınımızdan sonra kendi isteğiyle son verecektir.

Fatih Altaylı: Sayın Süleyman Soylu, sayın Bakan. Burak Yılmaz çakarla geziyor. Hani yasaktı!

Serkan Reçber: Emniyet şeridine girdim, 1000 TL ceza yedim. Gönül rahatlığıyla ödedim. 'Lütfen memur bey görevinizi yapın' dedim. Bunu da Burak Yılmaz'la bağlayalım.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI TEKRARI...

Serkan Reçber: Elbette bu dönemde hatanın niyet üzerinden okunduğu dönemde... Eski düzende hata olarak kabul ediyorduk. Göztepe maçındaki uygulama doğru bir uygulama. Doğru uygulamayı eleştirip, hatalı uygulamayı konuşuyoruz.

"GEÇEN HAFTA 'TEKRARLANMALI' DİYENLER BU HAFTA 'NİYE TEKRARLANDI?' DİYOR"

Fatih Altaylı: Geçen hafta Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini ben söyledim. Penaltı değildi bana göre, ancak penaltı tekrarlanmalıydı. Bir ilkeli duruşun olacak. Fenerbahçe yönetimindeki eksik bu. Maç kaybetti mi 'Vır vır vır kural hatası maç tekrarı' Bir takım bu kadar fazla her maçtan sonra kural hatası der mi? Geçen hafta 'bu penaltı değil ama madem verdin tekrarlatacaksın' diyen benim. Geçen hafta 'tekrarlanmalı' diyen Fenerbahçeliler bu hafta niye tekrarlandı diyor. Hakem öyle yaptı hayır, böyle yaptı yine hayır. Hangisine evet, bir karar verin.

Serkan Reçber: Biz adaleti sadece kendi başımıza geldiğinde var olan, rakiplerin başına geldiğinde unuttuğumuz gün gibi aşikar. Şunu yapmalıyız, bu hata hepimize hata. Bir yanlış varsa herkes için yanlış. Sadece kendi başımıza geldiğinde, canımız yandığında adaleti hatırlamayalım.

Fatih Altaylı: Ali Palabıyık Galatasaray aleyhtarı bir hakem olduğunu düşünürüz biz Galatasaraylılar. Bu hakemi bize vermeye devam ederlerse Ali Palabıyık Galatasaraylı olacak. Sabah akşam Galatasaraylı futbolcularla oynatırsan, birbirinden etkilenirler. Bu çocuk yakında sarı kırmızılı formayla çıkacak sahaya.

Serkan Reçber: Fenerbahçe teknik olarak sahada oyun olarak da iyi değil.

Fatih Altaylı: Kayserispor'dan sonra şu anda ligde en kötü top oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray.

Serkan Reçber: Galatasaray'daki oyun zafiyeti başka bir tanım, Galatasaray'daki oyun zafiyeti başka bir tanım. Rahat değiller, performanslarını istedikleri gibi yansıtamıyorlar. Sorumluluk alan oyuncu sayısı az. Emre üzerinden planlama yapmaya çalışan Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin bir saha içi kurgusu yok.

Fatih Altaylı: Saha dışı bir planı var mı acaba? Vedat Muriç niye bu kadar geç giriyor oyuna?

Serkan Reçber: Vedat'a olan ihtiyaç aşikar ve çok net. Fenerbahçe'nin bu kadar ihtiyacı varken bu planlamada da ince bir eksiklik olduğunu söyleyelim. Şu anda Fenerbahçe'deki problemin Ersun Yanal'ın formsuzluğu olduğunu düşünüyorum.

"FENERBAHÇE'DE ERSUN HOCANIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Serkan Reçber: Benim kanaatim o ki, Ersun Yanal hocanın ne kadar gayretli olsa da olmuyorsa değişmesi gerekiyor.. Ben bu oyunun tatmin edici oyun olmadığını düşünüyorum. Benim Fenerbahçe'de hayal ettiğim oyunun karşılığı bu olmadığını düşünüyorum. Belki bir değişim. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Taraftarın beklentisi ile hocanın beklentisinin karşılanmadığını görünce benim aklıma gelen bu oldu. İstifa da bir hizmettir. Fenerbahçeli dostlarımız kızmasın, dost acı söyler. Ben şimdiden söyleyeyim.

FENERBAHÇE NEDEN KAZANAMIYOR?

Serkan Reçber: Bir teknik direktörün arkasında durulabilmesi için teknik adamın sahada yaptıkları ölçüdür. Neyi ne kadar doğru yapıyor? Sahaya çıkardığı 11 doğru mu? Çıkardığı 11'in oynadığı oyun doğru mu? Oyuncu değişiklikleri doğru mu? Bütün hafta bunun hazırlığı var. İdmanı, oyuncularla ilişkisi var... Bütün tabloya baktığımda zafiyet görüyorum ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Duyguları harekete geçirmek için sert bir değişim gerektiğini düşünüyorum. Bu demek değildir ki Fenerbahçe şampiyon olamayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI

Fatih Altaylı: İlk yarıda çok kötü oynadı Galatasaray, ikinci yarıda iyi. Ünal Karaman'ın hatası mı Fatih Terim'in muazzam hamlesi mi... Bilmem mümkün değil. Niye? İkisinin de ne yaptığını bilmiyorum. İkinci yarı Galatasaray mecbur olduğu için hücum oynadı. Sezon başından bu yana yaptığı aptalca yan ve geri paslardan vazgeçti. Nzonzi geldiği günden beri ilk kez ileri oynadı ve Galatasaray birden bire başka oyun oynamaya başladı. Sorulması gereken şudur: Trabzonspor maçının ikinci yarısında oynayan futbolun bir takıma sahipseniz bugüne kadar niye oynatmadınız? Demek ki bu Galatasaray arkada yan pasla al gülüm ver gülüm yapabilen bir takım değil! Bu takım ileriye doğru oynadığında heyecan ve keyif alan bir takım. Geri geri oynadığında bu haltı oynayamıyorlar.

"EMRE MOR'A YAPILAN PENALTI DEĞİL, ÖMER BAYRAM'A KIRMIZI KART DİYENLERİN DÜNYA FUTBOLUNDAN HABERİ YOK"

"Bu maçın tek kazancı kişisel olarak Emre Mor ilk defa futbola benzer bir şey oynadı. Yapılan bir penaltının verilmediği söyleniyor. Bana sorarsanız penaltı değil. Buna mukabil Ömer Bayram'ın tokat attığı ve kırmızı kart görmesi gerektiği söyleniyor. Bunu söyleyenlerin dünya futbolundan haberleri yok. İngiliz futbolunda da böyle şeyler oluyor. Bu bir tokat değil. Suratını itti çünkü önce Pereira hamle yaptı. Pereira zaten maçı katletmek için böyle... Pereira'nın son derece kötü niyetli futbolcu olduğu açık... Geldi Ömer Bayram'a diklendi. Buna kırmızı kart göstersin diyenler gitsin..."

"Galatasaray'ın golde Sörloth, Marcao'yu itmiş. Tamam itti de o gol de yenmez! Sörloth havaya çıktığında yanında kimse yok. Ben de olsam o golü verirdim. Kornerlerde neler oluyor. Eboue vardı, futbol hayatının yarısını yerde geçirdi. Düşmeyeceksin kardeşim. Diren koskoca adamsın"

ÖMER BAYRAM'IN PEREIRA'YA MÜDAHALESİ

"Dünyanın her yerinde futbolcular bunu yapıyor. Pereira da sanırsın ki kamyon çarptı. Yerde iki takla üç takla. Herhalde çenesi kırıldı, beyin sarsıntısı geçiriyor dedim. Ayıp denen bir şey var. Yorumcular diyor ki 'Kırmızı kart' Şak diye vursa tabii ki kırmızı kart da bu açık sarı kart. Ha... Ömer Bayram bunu yapmalı mı? Asla. Bunu yapmaya hakkı yok. Hakem kırmızı kart gösterebilir mi? Gösterebilir. Allah'tan hakem makul bir ceza verdi, sarı kart gösterdi. Bunu Emre Belözoğlu da babam da başkası da yapsa kırmızı kart demem"

Ömer Bayram'la ilgili tartışma sırasında programda tansiyon yükselirken Altaylı program bitmeden yayından ayrıldı.

"ÖMER BAYRAM'IN HAREKETİ SARI KART"

Serkan Reçber: Ömer Bayram'ın yaptığı hareketi doğru bulmamakla beraber hareketin karşılığının sarı kart olduğunu düşünüyorum. Devamında Fatih Terim, Ömer Bayram'ı çağırıp ciddi şekilde uyardı. İşin içinde tahrik olduğunu da düşünüyorum. Trabzonspor takımını her zaman takdir eden, oyununu da çok beğenen ama davranış olarak Trabzonspor'a yakışmayan bir sağ bek olduğunu düşünüyorum. Sadece bu maç özelinde değil, tüm maçlarda bu tip davranışları var.

"Ömer Bayram'ın yaptığının hareketinin sarı kart olduğunu düşünüyorum. Şiddet ve yoğunluk çok belirleyici oluyor. Ters çevirelim, ayağa yapılan müdahale üzerinde değerlendirelim. Şiddet ve yoğunluk arıyoruz. Kırmızı kart gösterilse neden verildi asla demem. Pereira ne kadar tahrik de etse o hareketi yapmayacak oyuncu"