Spor eğitmeninden 9 yaşındaki öğrenciye şiddet!

AA'da yer alan habere göre, ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K'nin ilkokul öğrencisi Y.Ö'yü (9) darp ettiğine dair görüntüler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Y.Ö. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.