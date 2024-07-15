Spor dünyasından "15 Temmuz" paylaşımları

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Kulüplerden ve federasyonlardan yapılan paylaşımlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: "15 Temmuz 2016'da ülkemizin bekasına, millî irademize ve demokrasiye kasteden hain darbecilere karşı asil milletimiz tek vücut olmuş, tarihe geçen birlik ve dayanışma örneği göstermiştir. Vatan sevgisinin, millî birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu kutsal mücadele dünyaya örnek olmuştur. Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz.

Cesaret ve kararlılıkla hain darbecilere geçit vermeyen, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü kutluyorum."

REKLAM TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: "15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkımız FETÖ'nün hain saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu en güçlü şekilde gösterdiği gündür. Bu anlamlı günde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Demokrasi ve milli iradeye olan inancımızı her zaman koruyacak, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmet ve özlemle anıyoruz." TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU: "Milletimizin birliğine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimini girişimini bir kez daha kınarken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

REKLAM TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm Şehit ve Gazilerimizi saygıyla anıyoruz." BEŞİKTAŞ: "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla Rahmetle Anıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi, laik ve demokratik düzeni canları pahasına koruyarak destan yazan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." FENERBAHÇE: "15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü Fetö tarafından ülkemizde yapılan darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşılmıştır.

O gün, kadınıyla-erkeğiyle, 7’den 70’e her bireyi ve kurumuyla devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna destansı mücadele gösterenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. REKLAM 15 Temmuz’da ülkemizi ele geçirmeye teşebbüs eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saldıran, Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef alan bu örgüt; geçmişte Türk futbolunu da hedefine almış, 3 Temmuz 2011’de kurduğu kumpas ile Fenerbahçemize saldırmıştır.

Ancak, pek çok kurum ve kişiye kurduğu kumpaslarda başarılı olan örgüt, sarı lacivert duvarı aşamamıştır. Kulübümüz, bu karanlık örgüte hiçbir değerini teslim etmemiş, bu kirli yapıyla başkanı, yöneticisi, sporcusu ve taraftarıyla birlikte topyekûn mücadele ederek ülkemizde bu yapıya karşı isyanı ilk başlatan olmuştur. Bugün bu gerçeği bir kez daha hatırlatma gereği duyuyor; camiamızın verdiği o eşsiz mücadelenin her geçen gün daha da anlam kazandığını, gerektiğinde aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağımızı vurguluyoruz.

Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki; Büyük Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak, Fetö ve benzeri örgütlere hiçbir zaman teslim olmayacaktır. REKLAM Bugün de, kendisine atılan iftiralar ve yapılan algı çalışmaları ile hala bazı güçlerin hedefinde olan Fenerbahçe, doğru bildiklerinden, ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden mücadelesine devam edecektir. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz, her zaman kıymetli vatanı ve milleti için var gücüyle çalışmaya, ay yıldızlı bayrağı dünyanın her yerinde gururla temsil etmeye devam edecektir.

Bugün bu hain örgüt ve yapının kalıntılarının türlü mecra ve kurumlarda mevcudiyetini sürdürme gayretlerini ne yazık ki görüyor ve yaşıyoruz. Bu bağlamda, Türk futbolu içinde var olma ve futbol üzerinden kaos yaratarak toplumu kutuplaştırma yönünde risk ve tehlikeleri taşıyan çaba ve eylemlere müdahale edilmemesini de büyük endişe ve üzüntü ile izliyoruz. Ülkemizi 15 Temmuz’a sürükleyen olayların yaşanmaması için aynı hataların içine düşülmemesini; Fetö ve benzeri oluşumların, Türk futbolu başta olmak üzere tüm kurumlardan geri dönüşü olmayacak şekilde temizlenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

REKLAM Şehitlerimizin anısına sonsuz saygıyla…" GALATASARAY: "Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını gasp etmeye çalışanların, karanlık emellerine asla ulaşamamalarını yürekten diliyoruz. Cumhuriyetimizin çağdaşlık ufku daima açık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birlik beraberliğimizin güçlü temellerinden olsun." ÇAYKUR RİZESPOR: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Hain darbe girişiminin yıldönümünde, ihanete boyun eğmeyen korkusuz milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."

KONYASPOR: "Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman milletimizin #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız." SİVASSPOR: "15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz." REKLAM GAZİANTEP FK: "#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi ve ülkemize sahip çıkan milletimizi şükran ve minnetle anıyoruz."

BODRUM FK: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!" HATAYSPOR "15 Temmuz gecesi demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişiminde vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz." EYÜPSPOR: "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize en derin minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz."