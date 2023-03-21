Spalletti'den Kim Min-Jae'ye övgüler!

İtalyan antrenör 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Onun sahip olduğu yeteneğe ve kaliteye sahip çok az oyuncu gördüm. İnanılmaz bir seviyede. Daima agresif. Her maça ilk 11'de başlamayı hak ediyor. Sadece Kvara ve Osimhen gibi yıldızlara sahip değiliz." dedi.

İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de kadrosuna kattığı Güney Koreli savunma oyuncus, bu sezon 34 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.