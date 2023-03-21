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Spalletti'den Kim Min-Jae'ye övgüler!

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kim Min Jae için övgü dolu sözlerde bulundu. Spalletti, "Onun sahip olduğu yeteneğe ve kaliteye sahip çok az oyuncu gördüm." dedi

Giriş: 21.03.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Spalletti'den Kim Min-Jae'ye övgüler!
HABERTURK.COM

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın savunma oyuncusu Kim Min Jae için övgü dolu ifadeler kullandı.

İtalyan antrenör 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Onun sahip olduğu yeteneğe ve kaliteye sahip çok az oyuncu gördüm. İnanılmaz bir seviyede. Daima agresif. Her maça ilk 11'de başlamayı hak ediyor. Sadece Kvara ve Osimhen gibi yıldızlara sahip değiliz." dedi.

İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de kadrosuna kattığı Güney Koreli savunma oyuncus, bu sezon 34 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

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