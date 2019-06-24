Sözleşmeli öğretmenlik için 2019 Mart ayında yapılan başvurular ile ilgili son dakika bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) resmi internet sitesinden geldi. MEB, başvuran adayların tercih ve atama tarihlerini duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama takvimi haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ - 2019

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, Mart 2019'da yapılan sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ardından adaylar için takvim belli oldu. Adaylar 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasından eğitim kurumu tercihlerini yapacak. 9 Ağustos'ta MEB tarafından sözleşmeli öğretmenlerin atamaları yapılacak. 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle de sözleşmeli öğretmenler atamalarının yapıldığı okullarda göreve başlayacak.