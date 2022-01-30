ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.