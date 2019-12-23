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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik atamaları duyurusu

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve atama duyurusu geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yüz binlerce aday sözleşmeli öğretmenlik için bu müjdeli haberi bekliyordu. MEB'in yayınladığı başvuru ve atam kılavuzunda tüm detaylar belli oldu.

23.12.2019 - 11:56 | Güncelleme:
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları

Sözleşmeli öğretmenlik için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Öğretmen adaylarının merak ettiği sorular başvuru ve atama kılavuzunda yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik ataması ne zaman?, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Hangi branşlarda öğretmen ataması yapılacak? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim açıklandı. MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

Not: Ekleri aşağıdaki kılavuzdan bulabilirsiniz.

EK 1-2-3-4 İÇİN TIKLAYINIZ

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
  • Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  • 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak, mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecekler.

KPSS PUANLARINA DİKKAT!

  • Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
  • Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
  • Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabilecekler.

NOT: Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaklar.

HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusunda istenecek belgeler belli oldu.

  •  Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
  •  Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
  • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
  • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
    istenecektir.
  • Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

EK-1 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN

PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( OCAK 2020 )

 

SN

ALAN

KODU

 

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

1

7028

Adalet

50

19

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

3

3

2246

Almanca

50

138

4

7092

Arapça

50

399

5

2265

Beden Eğitimi (*)

50

711

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

201

7

1123

Biyoloji

50

93

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

8

9

1963

Büro Yönetimi

50

8

10

1207

Coğrafya

50

147

11

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

41

12

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

50

1

13

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

1

14

1245

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50

1836

15

7035

El San.Tek./El Sanatları

50

2

16

7036

El San.Tek./Nakış

50

1

17

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

20

18

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

19

19

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

8

20

1371

Felsefe

50

136

21

7136

Fen Bilimleri

50

1002

22

1390

Fizik

50

156

23

1417

Fransızca

50

1

24

4951

Gazetecilik

50

1

25

7044

Gıda Teknolojisi

50

1

26

7135

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

50

1

27

7102

Görsel Sanatlar

50

443

28

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

2

29

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

1

30

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

1

31

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

32

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

5

33

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

3

34

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

50

1

35

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

50

1

36

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

394

37

1715

İlköğretim Matematik

50

1699

38

1524

İngilizce

50

1731

39

7050

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

50

1

40

7049

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

50

1

41

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

50

3

42

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

151

43

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

1

44

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

3

45

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

2

46

7120

Maden Teknolojisi

50

2

47

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

50

1

48

1700

Matbaa/Matbaa Teknolojisi

50

1

49

2353

Matematik

50

501

50

4972

Metal Teknolojisi

50

1

51

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

12

52

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

15

 

SN

ALAN

KODU

 

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

53

4976

Muhasebe ve Finansman

50

4

54

1822

Müzik

50

348

55

4439

Okul Öncesi Öğrt

50

1513

56

7106

Özel Eğitim

50

1093

57

2368

Psikoloji

50

2

58

2838

Radyo-Televizyon

50

3

59

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

2

60

7064

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik

50

1

61

7103

Rehberlik

50

1257

62

4883

Rusça

50

1

63

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

3007

64

7119

Sivil Havacılık

50

4

65

2510

Sosyal Bilgiler

50

684

66

7117

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

2

67

2036

Tarih

50

197

68

7101

Tasarım Teknolojileri

50

4

69

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

102

70

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

5

71

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

384

72

2143

Türkçe

50

1293

73

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

50

4

74

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

2

75

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

10

76

7107

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

50

1

77

7108

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

50

1

78

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

10

79

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

50

56

GENEL TOPLAM

19921

(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.

 

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