Sözleşmeli öğretmenlik için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Öğretmen adaylarının merak ettiği sorular başvuru ve atama kılavuzunda yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik ataması ne zaman?, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Hangi branşlarda öğretmen ataması yapılacak? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim açıklandı. MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

Not: Ekleri aşağıdaki kılavuzdan bulabilirsiniz.

EK 1-2-3-4 İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak, mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecekler.

KPSS PUANLARINA DİKKAT!

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

puanı ile puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabilecekler.

NOT: Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaklar.

HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusunda istenecek belgeler belli oldu.

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

istenecektir.

istenecektir. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

EK-1 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( OCAK 2020 ) SN ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI 1 7028 Adalet 50 19 2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3 3 2246 Almanca 50 138 4 7092 Arapça 50 399 5 2265 Beden Eğitimi (*) 50 711 6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 201 7 1123 Biyoloji 50 93 8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 8 9 1963 Büro Yönetimi 50 8 10 1207 Coğrafya 50 147 11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 41 12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1 13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1 14 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 1836 15 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 2 16 7036 El San.Tek./Nakış 50 1 17 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 20 18 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 19 19 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 8 20 1371 Felsefe 50 136 21 7136 Fen Bilimleri 50 1002 22 1390 Fizik 50 156 23 1417 Fransızca 50 1 24 4951 Gazetecilik 50 1 25 7044 Gıda Teknolojisi 50 1 26 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 1 27 7102 Görsel Sanatlar 50 443 28 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 2 29 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 1 30 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1 31 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1 32 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 5 33 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 3 34 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1 35 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 1 36 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 394 37 1715 İlköğretim Matematik 50 1699 38 1524 İngilizce 50 1731 39 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1 40 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 1 41 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 3 42 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 151 43 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 1 44 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 3 45 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2 46 7120 Maden Teknolojisi 50 2 47 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 1 48 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 1 49 2353 Matematik 50 501 50 4972 Metal Teknolojisi 50 1 51 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 12 52 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 15