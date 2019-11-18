Galeri Işık, ressam Ali Özçelik’in ‘Soyut Somut Sentezi Resimler’ isimli sergisine ev sahipliği yapacak.

Çalışmalarında geometrik düzen kurma çabasında olduğunu belirten Özçelik, sergiyi şöyle anlattı:

"Yaşadığımız kaosun içinden topladıklarımla oluşturduğum resimlerde, yine bir kaos oluşuyor aslında. Resimlerimde kullandığım nesneler, çoğunlukla somut şeyler oluyor. Onları farklı şekilde bir araya getirerek soyut kompozisyonlar oluşturuyorum. Bu soyut kompozisyonlarda katı bir geometrik düzen yerine, yer yer doğaya yaklaşan biçim ilişkileri ortaya çıkar. Bunlar bize tanıdık görüntüleri anımsatsa da çalışmanın bütününde soyutlamanın egemen olduğu görülür. Bu; ağacı ağaç gibi, kuşu kuş gibi betimlemenin dışına çıkma çabasıdır. Biçim ve renk ilişkisine önem vererek, alışılmadık görüntüleri yaratma gayreti içindeyim.” diye konuştu.

Sanatseverler, Ali Özçelik'in eserlerini 26 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Galeri Işık’ta ziyaret edebilecek.