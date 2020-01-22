Mantı yemeği Türk mutfağının en önemli tatlarından biri. Özellikle yabancı turistlerin mantıya olan ilgisi oldukça büyük. Mantı yemeği yöresel olarak da farklılık gösterebilmekte. Örneğin; Kayseri mantısı en bilindik yöresel yemeklerden biri. Biz de bugün size sosyete mantısı tarifi hazırladık. Lafı çok uzatmadan "Sosyete mantısı nasıl yapılır?" Sorusunun yanıtına geçelim hemen...

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo yufka

250 gram kıyma,

1 soğan

6-7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı salça,

Karabiber, tuz

Üzeri için:

2 kase yoğurt yoğurt

3 diş sarımsak

Tuz

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 yemek kaşığı salça,

Pul biber

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?

Sosyete mantısı tarifine iç harcı hazırlayarak başlıyoruz. Soğanları bir tavaya az sıvı yağ ile atın. Rengi dönmeden kıymayı ekleyip kavurun. Kıyma suyunu salacak ve geri çekecek. Geri çektiğinde pişmiş demektir. Bir tatlı kaşığı salça eklenir ve kokusu yayılana kadar kavrulmaya devam edilir. Son olarak tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alınır. Hazır yufkalar birbirinden ayrılarak masa ya da tezgahta açılır. Önce dört eşit parçaya kesilir. Sonra her bir parça 3'e bölünür ve diğer yufkada aynı şekilde kesilir. Yufkaların geniş kısmına, kıymalı harçtan konulur ve gevşek olamayan bir rulo şeklinde sarılır. Sonrasında etrafında dolandırılıp gül şekli verilir.

Tüm yufka ve malzeme bittiğinde yağlanan fırın tepsisine yan yana sosyete mantıları dizilir. 200 derecede ısıtılmış fırına atmadan önce üzerine zeytinyağı sürülür ve üzerleri kızarıncaya kadar pişirilir.

Mantı pişerken yoğurtlu sosu hazırlayabilirsiniz. Sarımsakları güzelce dövüp yoğurt ile buluşturun ve yoğurdu iyice çırpın. Diğer yandan ocağa tereyağı ve sıvı yağı dökün, kızmaya başlarken önce pul biber ardından salçayı atın.

Pişen mantıları fırından çıkarın. Yemek kaşığı yardımı ile servis tabağına aldığınız mantının üzerine 1 kaşık yoğurt, yarım kaşık salçalı sos dökün. Afiyet olsun...