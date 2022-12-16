2018'den beri piyasada olan Prisma Labs'ın kasım ayında piyasaya çıkardığı fotoğraf uygulaması Lensa AI, sosyal medyanın yeni çılgınlığı haline geldi... 12 günde yaklaşık 13.5 milyondan fazla indirilen uygulama ile 'selfie'ler eğlenceli avatarlara dönüştürülüyor. Peki yapay zeka teknolojisini kullanan Lensa Al, güvenli mi? Ne gibi endişeler barındırıyor? İşte Lensa Al ile ilgili merak edilen her şey!

HABERTURK.COM

Bu hafta herhangi bir sosyal medya platformuna, özellikle Instagram’a şöyle bir göz attıysanız muhtemelen çok sayıda dijitalleştirilmiş portreler görmüşsünüzdür. Karikatürize edilmiş ve oldukça çekici duran bu portreler ‘selfie fotoğrafların çok daha iyi görünmesini’ amaçlayan yeni bir fotoğraf uygulaması olan Lensa AI tarafından oluşturuluyor.

Prisma Labs adlı şirketin fotoğraf ve video düzenleme uygulaması Lensa AI uygulamaya yüklenen fotoğrafları yapay zeka teknolojisiyle anime, pop-art gibi çeşitli tarzlarda avatara dönüştürüyor.

(Ünlü oyuncu Megan Fox geçtiğimiz günlerde uygulamadan hazırladığı fotoğrafı "Herkesin avatarları eşit derecede seksi miydi? Mesela, neden benimkilerin çoğu çıplak" notuyla paylaştı.)

KULLANICILAR 12 GÜNDE 29.3 MİLYON DOLAR HARCADI

Lensa, 2018’den beri var ancak Magic Avatars adlı özellik kasım ayının sonlarında piyasaya çıktı. Analitik şirketi Sensor Tower’a göre uygulama, aralık ayının ilk 12 gününde dünya çapında yaklaşık 13.5 milyondan fazla indirildi. Kullanıcılar bu 12 günlük süre boyunca uygulamada yaklaşık 29.3 milyon dolar harcadı.

(İtalyan blogger Chiara Ferragni)

LENSA AI ÜCRETSİZ Mİ?

Uygulama aslında ücretsiz olarak indiriliyor. Fakat karakter oluşturmak için ücret isteniyor.

Yedi günlük ücretsiz deneme ile kullanıcılar 10 ila 20 selfie yükleyebiliyor. Ardından 3.99 dolar için 50 fotoğraf, 5.99 dolar için 100 fotoğraf veya 7.99 dolar için 200 fotoğraf yüklenebilen çeşitli paketleri seçebiliyor. Uygulamanın bir yıllık üyeliği ise 35.99 ABD doları…

(Akıma Türk ünlülerden de ilgi yoğun oldu. Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın avatarına "Bir kadın her haliyle her şekliyle çok güzel olabilir mi?" yorumu yapıldı.)

NASIL ÇALIŞIYOR, NASIL KULLANILIYOR?

Lensa, Stable Diffusion adı verilen ve herkesin kullanımına açık olan bir makine öğrenme modeli üzerinden çalışıyor. Prisma Labs’in popüler uygulamasında kullanıcılardan sisteme 10 ila 20 arasında değişen selfie fotoğraflar yüklemeleri isteniyor. Ardından kullanıcılara cinsiyeti soruluyor ve süper kahraman ya da rock yıldızı olmak gibi farklı avatarlar oluşturmak ödeme yapmaları talep ediliyor.

(Defne Samyeli'nin avatarları binlerce beğeni aldı.)

ENDİŞELER ARTIYOR

En çok indirilen uygulamalar arasında yer alan Lensa, dışarıdan çok cazip ya da masum gibi gelse de bazı endişeler doğuruyor. Portreleri oluşturmak için yüz tanıma kullandığından, bu fotoğrafların ne kadar süre ve nerede saklanacağı sorusu ortaya çıkıyor.

Alexey Moiseenkov ve Rus geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından kurulan Prisma Labs, fotoğrafların saklanmadığını iddia ederek “Avatarlar oluşturulur oluşturulmaz, kullanıcının fotoğrafları ve ilgili model sunucularımızdan kalıcı olarak silinir. Ve bir sonraki istek için süreç yeniden başlar” diyor.

Şirket ayrıca, fotoğrafın çekildiği yerin GPS koordinatları gibi bilgileri içerebilen meta veri gerektirmediğini veya talep edilmediğini söylüyor. Fakat bazı fotoğrafların bu bilgiyi varsayılan olarak paylaşabileceği belirtiliyor.

Şirketin kullanım koşulları, kullanıcıların 'kullanıcı içeriği hakkında tüm haklarını' koruduğunu belirtiyor ancak uygulamayı kullanırken oluşturulan fotoğrafların 'sürekli, geri alınabilir, telif haksız, dünya çapında, tamamen ödenmiş, transfer edilebilir, alt-lisanslanabilir lisans' haklarına şirket sahip oluyor.

Bu, şirketin uygulamada yapılan tüm dijital sanat eserlerinin haklarını paylaşmasına zemin hazırlıyor.

(Merve Boluğur)

“İYİ NİYETLİ GÖZÜKMÜYOR”

Bununla birlikte fotoğraf ve videoların Lensa'nın algoritmalarını eğitmek için kullanılabileceği ifade ediliyor.

Toronto Üniversitesi'nden biyoetik uzmanı Kerry Bowman CTV adlı televizyon kanalına “Yüzünüzü gerçekten büyük bir veritabanında istiyor musunuz? İnsanlar elbette kendileri karar vermeli ama uygulama sadece eğlence için değil, bu durum iyi niyetli gözükmüyor” dedi.

Avustralya'da bir güvenlik şirketi olan CyberCX'te siber istihbarat ve kamu politikası direktörü Katherine Manstead, ABC Radio'ya şirketlerin bu uygulamaları çıkarmasının genellikle kötü niyetli sebepleri olduğunu söyledi.

“Lensa'nın hizmet şartlarına bakarsanız, uygulama aracılığıyla oluşturduğunuz fotoğraflarınızı yapay zekayı eğitmek için kullanacakları oldukça açık. Fotoğraflarımızı uygulamaya teslim etmeden önce çok dikkatli düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

(Pelin Karahan)

TELİF HAKLARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER BULUNUYOR

Lensa AI ile ilgili bir diğer sorun da sanatçıların eserlerinin çalındığını iddia etmesi... Öyle ki uygulamadaki bazı görsellerde sanatçıların imzalarının silik de olsa hala görülebildiği fark edildi. Ancak sanatçılara eserlerle ilgili telif ödenmiyor.

Avustralyalı sanatçı Kim Leutwyler, yayınladığı neredeyse her resmin Lensa'nın portre oluşturmak için kullandığı yapay zekanın eğitilmesi için kullanıldığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Lensa uygulaması çalıntı eserlerden kar elde ediyor."

Prisma Labs, Twitter'da yaptığı açıklamada “Yapay zeka, sanat eserleri değil, resimler ve açıklamaları arasındaki bağlantıları tanımayı öğreniyor. Bu şekilde içerik üretimine uygulanabilecek operasyonel ilkeler geliştiriyor. Dolayısıyla çıkan resimler herhangi bir sanat eserinin birebir kopyası olarak tanımlanamaz” dedi.

(Ece Erken)

UYGULAMANIN CİNSİYETÇİ OLDUĞUYLA İLGİLİ KAYGILAR VAR

Uygulamada ortaya çıkan fotoğrafların aşırı cinselleştirilmiş öğeler içermesi de bir diğer eleştiri konusu.

Zira Lensa’yı kullananlar olduğundan daha genç, küçük burunlu, dolgun dudaklı gözüktüğünü ifade ediyor. Bazı kullanıcılar sadece yüzlerinin göründüğü fotoğrafları yüklemelerine rağmen Lensa AI’ın ürettiği avatarlarda vücut görselleri de olduğunu belirtiyor.

Özellikle kadınlarda bu avatarların göğüs dekoltesi ya da müstechen pozlar içermesi dikkat çekiyor.

MIT Technology Review'da kıdemli bir muhabir olan Melissa Heikkilä, oluşturulan 100 avatardan 16sının üstsüz olduğunu ve diğer 14’ünün az kıyafetle açıkça cinselleştirilmiş pozlar içerdiğini yazdı.

CNN muhabiri Zoe Sottile da, Lensa’nın cinselleştirilmiş görüntüler oluşturduğunu aktardı.

Prisma Labs sıkça sorulan sorular sayfasında bu konu hakkında “Zaman zaman seksileştirme tüm cinsiyetler için geçerli olabilir” dedi.

İşin bu tarafından bakıldığında Lensa AI kullanarak istenilen herkesin müstechen fotoğrafları üretilebilir. Sosyal medyada ünlülerin paylaştığı fotoğraflardan da izinsiz bir şekilde avatar yapılması mümkün.

*Haberin görselleri kişilerin Instagram hesaplarından alınmıştır.