İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin, komik anılarını anlatanların sıkça yer aldığı Twitter ve Instagram'da yapılan paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarını güldürmeye devam ediyor. Biz de kullanıcıları eğlendiren paylaşımları derledik! İşte sosyal medyada güldüren komik paylaşımlar...