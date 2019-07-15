15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir yakınını kaybetmiş kişiye sosyal medya üzerinden başsağlığında bulunmak sanıldığı kadar iyi bir şey değil. WebMD tarafından 1.084 ABD'li yetişkinle yapılan araştırmada, kaybı olan kederli kişilerin bu mesajları anlamsız, rahatsız edici veya üzücü bulduğu ortaya çıktı.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; çoğu kişi, karşısındakinin daha iyi hissetmesi için yapılan şeylerin daha da kötü hissettirdiğini söyledi.
Yas tutan insanların çoğu, sosyal medya yayınlarını ya da kaybettikleri kişilerle ilgili mesajları anlamsız, sinir bozucu ve rahatsız edici buluyor. Bu gerçeği ortaya koyan araştırmaya göre; kayıp yaşayan kişiler üç ay sonra neşeli olma baskısı hissediyor ancak gerçekte kaybettiklerinin acısıyla başa çıkmak bir yıl kadar sürüyor.
"DAHA AZ AKTİF OLUN AMA DAHA ÇOK HAZIR OLUN"
1000'den fazla yetişkinin bulunduğu araştırma, son üç yılda kayıp yaşayanların üçte ikisinden fazlasının hala acı çektiğini tespit etti. Birçok kişinin de içinde bulunduğu durum yüzünden sağlığını ve kariyerini kaybettiği vurgulandı.
Psikoloji profesörü Dr. Seth J Gillihan, genelde insanların kayıp yaşayan kişilere taziyede bulunup, çok üzgün olduklarını söyledikten sonra ortadan kaybolduklarını belirterek, "Daha az aktif ama daha çok hazır olun. Bir şey hakkında konuşmak ya da acısı olan kişilerle televizyon izlemek ve iyi bir dinleyici olmak bile yeterli olabilir. Belki kaybettikleri kişi hakkında konuşmak istemeyebilirler. Bu yüzden yol gösterici olmak ya da bir şeyler konuşmak yerine sadece orada olun" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!