Sosyal medyada gündem olmuştu! Yoğun bakımdan çıktı! Dehşeti anlattı!

Mersin'de olay, 26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana geldi. Rahime Edis (23) ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde vakit geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

Edis, "İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.