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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyada yardım istemişti! Erkek arkadaşa elektronik kelepçe takıldı

        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!

        İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı videodan sonra Uğur Çırak gözaltına alındı. Çırak hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edilirken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:56
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        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını söyledi.

        "UZAKLAŞTIRMA"YA RAĞMEN TEHDİT

        DHA'da yer alan habere göre videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

        BEYKOZ EMNİYETİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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        HAKKINDA 3 DOSYA ÇIKTI

        Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

        ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

        Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

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        #istanbul
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