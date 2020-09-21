Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ismini duyuran CZN Burak, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde çobanlık yapan Remzi Kartal ve Ferhat Alper’i, İstanbul’da misafir etti.

DİŞLERİNİ YAPTIRDI

CZN Burak, Ramço’nun isteği üzerine, dişlerinin yaptırdı. Sevinci yüzünden belli olan Ramço, CZN Burak’a defalarca teşekkür etti.