Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor. Peki kanunun uygulaması nasıl olacak? İşte hukukçuların değerlendirmeleri...

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