Songül Öden hamile
Ünlü oyuncu Songül Öden hamile... Annelik heyecanını ilk kez yaşayacak olan Öden, hamilelik haberini yakın çevresiyle paylaştı
Aytekin Teker
ateker@haberturk.com
Giriş: 04.08.2023 - 17:15
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2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den müjdeli haber geldi.
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Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı.
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Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.
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