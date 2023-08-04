Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Songül Öden hamile! Arman Bıçakçı ile 2020'de evlenmişti... - Magazin haberleri

        Songül Öden hamile

        Ünlü oyuncu Songül Öden hamile... Annelik heyecanını ilk kez yaşayacak olan Öden, hamilelik haberini yakın çevresiyle paylaştı

        Aytekin Teker
        ateker@haberturk.com
        Giriş: 04.08.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den müjdeli haber geldi.

        • 2

          Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı.

        • 3

          Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Habertürk Anasayfa