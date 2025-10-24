Habertürk
        Songül Öden'den 'Eşrefimahlûkat'

        Songül Öden'den 'Eşrefimahlûkat'

        İlk kitabı 'Eşrefimahlûkat'ı çıkaran Songül Öden, samimi açıklamalarda bulundu; "Çevremdeki insanların desteğiyle buralara geldim. Kızım da uğuru oldu aslında, cesaretlendirdi beni"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 08:55 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:55
        "Korkularım vardı"
        Habertürk'ten Naizif Şahin Karpuz'un haberine göre; Songül Öden'in ilk kitabı 'Eşrefimahlûkat'ın lansmanı gerçekleştirildi. Kitabın heyecanını paylaşan Öden, eserin dokuz farklı hikâyeden oluştuğunu ve her hikâyede bambaşka bir dünyanın anlatıldığını söyledi.

        Kendini bildiğinden beri yazdığını belirten Songül Öden, bu süreci ilk başlarda paylaşmaktan çekindiğini dile getirerek; "Okulla paylaşmak için korkularım vardı ama çevremdeki insanların desteğiyle buralara geldim" dedi.

        Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı
        "ANNE OLMAYI ÇOK SEVDİM"

        Geçtiğimiz yıl kızı Sone Larin'i kucağına alan Songül Öden, anne olmanın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Öden; "Anne olmayı çok sevdim ama uykusuzluk beni ilk altı ay çok zorladı. Hiçbir işi kabul etmedim. Bu yazılar başka türlü çıkmazdı, boş zamanım olmazdı. Kızım da uğuru oldu aslında, cesaretlendirdi beni" ifadelerini kullandı.

        Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı da gecede duygularını paylaşarak; "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir projeydi. Umarım hak ettiği değeri bulur" dedi.

        Lansmana katılan isimlerden Serkan Altunorak; "Telefonda haberim oldu, çok sevindim böyle bir yola girdiği için" derken, oyunlarının da devam ettiğini söyledi. Kendisinin kitap yazma fikriyle ilgili soruya ise "Böyle şeyler planla olmuyor, zaman gösterir" yanıtını verdi.

        Songül Öden ve Serkan Altunorak
        "SONGÜL'ÜN HER TÜRLÜ ARKASINDAYIM"

        Mabel Matiz de Öden'i yalnız bırakmadı. Şarkıcı; "Songül adına çok mutluyum. Onu ciğerden, candan seviyorum. Giriş metnini okudum, beni çok heyecanlandırdı. Ne eylerse çok güzel eyler, her türlü arkasındayım" dedi. Harbiye konserlerini tamamlayan Matiz, yeni albüm hazırlığında olduğunu ancak çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi vermedi.

        Songül Öden ve Mabel Matiz
        "TEBRİK ETMEYE VE HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM"

        Geceye katılan bir diğer isim Aras Bulut İynemli ise "Buna cesaret ettiği için çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Hem tebrik etmeye hem de heyecanını paylaşmaya geldim" diye konuştu. Songül Öden de İynemli hakkında, "Kendisi benim için çok değerli, oğlum" diyerek sevgisini dile getirdi.

        Yeni bir proje okuduğunu söyleyen Aras Bulut İynemli; "Ya bu sene içinde ya da gelecek yıl ekranlara döneceğim" ifadelerini kullandı.

        Songül Öden ve Aras Bulut İynemli
        #songül öden
        #Eşrefimahlûkat

        Habertürk Anasayfa