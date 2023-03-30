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Soner Sarıkabadayı: Üzerime atılan bu lekenin ispat edilmesini istiyorum! - Magazin haberleri

Soner Sarıkabadayı: Üzerime atılan bu lekenin ispat edilmesini istiyorum!

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırdığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın yargılanmasına devam edildi. Sarıkabadayı, "Üzerime atılan bu lekenin ispat edilmesini arzu ediyorum. Ben kendime çok güveniyorum ve yapmadığımı biliyorum. Alnımın akıyla bu davadan çıkacağıma güveniyorum" dedi

Giriş: 30.03.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılanmasına devam edildi.

  • İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Soner Sarıkabadayı’nın avukatları Burcak Sercan Sarıkaya, Onur Şahin ve müşteki avukatı hazır bulundu.

  • "MESLEKİ OLARAK ÜZERİME ATILAN BU LEKENİN İSPAT EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

    Duruşmada savunma yapan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, "Ben 35 yıldır şarkı yazıyorum. Hayatımı bu alandan kazanıyorum, burada süreci yaşamadan evvel uzlaşma görüşmeleri oldu ve ben özellikle bu davanın görülmesini ve araştırılmasını istiyorum. Bu benim için çok önemli ve kıymetlidir. Ben bu süreci uzlaşma bedelini reddederek kendim arzular oldum. 35 yıldır hayatımı bu işle kazanıyorum. Mesleki olarak üzerime atılan bu lekenin ispat edilmesini istiyorum" dedi.

  • "KENDİME GÜVENİYORUM VE YAPMADIĞIMI BİLİYORUM"

    Sarıkabadayı savunmasının devamında, "Evet ben şarkıcıyım, insanlar böyle tanıyor beni ama onun öncesi de var. Benim şarkı yazarı olan daha uzun bir ömrüm var. Bilirkişi, gerçekte bulunmayan Youtube linkini tespit ettiğini söylüyor. Müştekinin iddia ettiği gibi öyle bir video yok. Olmayan linkten tespitler yapılmış, bunu doğru bulmuyorum. Raporda ayrıca şarkıların birbirinden bağımsız olduğunu iddia eden tanımlamalar var. Ben kendime çok güveniyorum ve yapmadığımı biliyorum. Bunların araştırılması benim açımdan da çok iyi. Alnımın akıyla, yeteneğimle bu davadan çıkacağıma inanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

  • Müşteki Serdar Kapan'ın avukatı ise beyanında, eserin aynı şekilde aşırıldığı iddiasında olmadıklarını, orada benzer bir melodinin bulunduğunu ve bunun suç teşkil edip etmediğinin bu kovuşturma konusu da olduğunu söyleyerek, mahkemeden her iki şarkının da mahkemede dinlenmesini talep etti.

    Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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