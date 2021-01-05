Filmin müzikleri James Horner tarafından bestelendi. Son Şans, 22 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Horner'ın müziklerini bestelediği son filmi oldu. Filmin, prodüktörlüğünü Eminem'in üstlendiği soundtrack albümü 24 Temmuz 2015'te Shady Records aracılığıyla piyasaya çıktı.

SON ŞANS FİLMİ KONUSU

Başarılı bir boksör olan Billy Hope (Jake Gyllenhaal),karısı Maureen (Rachel McAdams) ve kızı Leila (Oona Laurence) ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak trajik bir kaza sonucu karısını kaybeder ve kızının velayeti elinden alınır. Billy hayatını geri kazanmak için eski bir boksör olan Tick'den (Forest Whitaker) yardım ister.

SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jake Gyllenhaal - Billy Hope

Forest Whitaker - Titus "Tick" Wills

Rachel McAdams - Maureen Hope

Naomie Harris - Angela Rivera

Victor Ortiz - Ramone

Curtis "50 Cent" Jackson - Jordan Mains

Miguel Gomez - Miguel "Magic" Escobar

Oona Laurence - Leila Hope

Beau Knapp - Jon Jon

Rita Ora - Maria Escobar

Clare Fole - Alice

Skylan Brooks - Hoppy