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        Haberler Magazin 'Son Of a Rich' filminin okuma provası yapıldı

        'Son Of a Rich' filminin okuma provası yapıldı

        Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aygan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi oyuncuların yer aldığı 'Son Of a Rich' filminin okuma provası gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:32
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        Okuma provası yapıldı
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        Yapımcılığını Kunay Film’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu 'Son Of a Rich'in okuma provası yapıldı.

        Aristokrat iş adamı Teoman'ın oğlu Mete'nin 15'inci yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda at bakıcısı olarak yaşadığı sıra dışı bir yolculuğu konu alan film, hem oyuncu kadrosuyla hem de hikâyesiyle dikkat çekiyor.

        Melis Sezen ve Kerem Bürsin
        Melis Sezen ve Kerem Bürsin

        Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aygan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi oyuncuların yer aldığı kadro, ilk kez bir araya gelerek senaryonun derinliklerine indi. Okuma provasının ardından ise tüm ekip yemek organizasyonuyla bir araya geldi.

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        Onur Ünlü
        Onur Ünlü

        "EN UZUN HAZIRLIK GEÇİRDİĞİM FİLM OLDU"

        Yönetmen Onur Ünlü, yaptığı açıklamada; "En uzun hazırlık süreci geçirdiğim film oldu, buna değeceğine inanıyorum. Ülkenin en iyi oyuncularının bir kısmını bu filmde bir araya getirdik, bu da görkemli bir etki yarattı. Bu etkinin filme geçmesi kaçınılmaz. Okuma provası çok neşeli geçti ve hepsi çok iyiydi. Motor dememize birkaç gün kaldı ve enerjimiz çok yüksek, sete çıkmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

        Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil ve Ece Özkaya
        Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil ve Ece Özkaya

        'Son Of a Rich', herkese bir macera sunmakla kalmayacak, aynı zamanda izleyicilerine geçmişin izlerini silme, gerçek değerleri keşfetme ve aşkın gücü üzerine derin bir keşif vaat edecek.

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        #Son Of a Rich

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