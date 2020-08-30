Son Mektup oyuncuları kimler? Son Mektup filmi konusu ne? soruları yapım hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında geçen filmde büyük bir sevda anlatılıyor. Son Mektup filmine dair detaylar haberimizde.

SON MEKTUP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı Osmanlı’nın ilk pilotlarından olan bir genç subaydır. Eşi küçük kızının doğumunda vefat etmiştir. Şubat 1915’te İngilizler donanma ile saldırıya başlayınca Salih Ekrem de kızını annesine emanet ederek İstanbul’dan ayrılır ve “ilk uçaklardan biri olan” tayyaresi ile Çanakkale’ye yola çıkar.

Hava keşfi yaptığı günlerden birinde, Nihal isminde genç bir hemşirenin de olduğu Türk sıhhiyeci grubuna iki İngiliz uçağı saldırınca Salih yardıma koşar. Çatışmada kendisi de ağır yaralanır ama Nihal hemşire ile birlikte Fuat isminde bir küçük çocuğun kurtulmasını sağlar. Ailesini küçük yaşta kaybetmiş olan Fuat, Nihal hemşirenin, Tabip yüzbaşı Ragıp’ın, Erika hemşirenin ve Nusrat’ın kaptanı Hakkı yüzbaşının sevgisini kazanır. Herkes Fuat’ın üzerine titrer. Herkes “Küçük Gazi” Fuat’ı uzaklardaki kendi çocuklarının yerine koyarak korumaktadır..

Fuat, harbin bütün şiddetiyle sürdüğü günlerde Salih Yüzbaşı ile Nihal’in daha da yakınlaşmalarına sebep olacaktır, Nihal’in vazife gereğince İstanbul’a dönmesi ile bu beraberlik, “mektuplarda dile getirilen” büyük bir sevdaya dönecektir.

SON MEKTUP OYUNCULARI KİMLER?

Filmde oyuncu kadrosunda,

Nesrin Cavadzade

Bülent Şakrak

Ozan Gözel

Hüseyin Avni Danyal

Barbara Sotalsek

Nuri Gökaşan

Kerem Arslanoğlu yer alıyor.