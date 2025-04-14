Amasya deprem ile sallandı! 14 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Amasya'da ve Van'da peş peşe deprem oldu. İşte 14 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
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Son depremler listesi 14 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Van'da peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 14 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
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AMASYA'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre, Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
VAN'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Van'da 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11:39 'da 3.6, saat 11:58'de 4.1, saat 11:59'da ise 3.2 büyüklüğünde üç deprem oldu.
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13 NİSAN 2025 VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025-04-13 14:15:31 38.72306 43.41778 9.82 ML 1.9 Tuşba (Van)
13-04-2025 12:49:48 38.7606 43.3714 7.4 ML 2.7 Tuşba (Van) 657299
13-04-2025 12:47:44 38.7247 43.3625 6.96 ML 1.7 Tuşba (Van)
13-04-2025 12:05:24 38.7392 43.4006 7.01 ML 1.6 Tuşba (Van) 657294
13-04-2025 11:59:36 38.7503 43.4397 4.87 ML 3.2 Tuşba (Van) 657290
13-04-2025 11:58:25 38.7553 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van) 657289
13-04-2025 11:50:32 38.7594 43.4208 6.96 ML 2.4 Tuşba (Van) 657291
13-04-2025 11:41:42 38.7606 43.3742 6.97 ML 2.4 Tuşba (Van) 657292
13-04-2025 11:39:05 38.7333 43.4203 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)
13-04-2025 11:07:26 38.7394 43.3914 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van) 657288
13-04-2025 11:01:56 38.7183 43.4464 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)
13-04-2025 10:56:09 38.7428 43.4006 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van) 657282
13-04-2025 10:53:04 38.7214 43.4358 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)
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HATAY’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:28’de Suriye Salamiyah, Hamah - Hatay Altınözü merkezli bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, 9.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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