Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 14 Nisan: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Amasya deprem ile sallandı! 14 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Amasya'da ve Van'da peş peşe deprem oldu. İşte 14 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 00:05 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesi 14 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Van'da peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 14 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          AMASYA'DA DEPREM!

          AFAD verilerine göre, Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          VAN'DA PEŞ PEŞE DEPREM

          Van'da 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydan geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11:39 'da 3.6, saat 11:58'de 4.1, saat 11:59'da ise 3.2 büyüklüğünde üç deprem oldu.

        • 3

          13 NİSAN 2025 VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

          2025-04-13 14:15:31 38.72306 43.41778 9.82 ML 1.9 Tuşba (Van)

          13-04-2025 12:49:48 38.7606 43.3714 7.4 ML 2.7 Tuşba (Van) 657299

          13-04-2025 12:47:44 38.7247 43.3625 6.96 ML 1.7 Tuşba (Van)

          13-04-2025 12:05:24 38.7392 43.4006 7.01 ML 1.6 Tuşba (Van) 657294

          13-04-2025 11:59:36 38.7503 43.4397 4.87 ML 3.2 Tuşba (Van) 657290

          13-04-2025 11:58:25 38.7553 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van) 657289

          13-04-2025 11:50:32 38.7594 43.4208 6.96 ML 2.4 Tuşba (Van) 657291

          13-04-2025 11:41:42 38.7606 43.3742 6.97 ML 2.4 Tuşba (Van) 657292

          13-04-2025 11:39:05 38.7333 43.4203 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)

          13-04-2025 11:07:26 38.7394 43.3914 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van) 657288

          13-04-2025 11:01:56 38.7183 43.4464 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)

          13-04-2025 10:56:09 38.7428 43.4006 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van) 657282

          13-04-2025 10:53:04 38.7214 43.4358 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)

        • 4

          HATAY’DA DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:28’de Suriye Salamiyah, Hamah - Hatay Altınözü merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, 9.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Bugün hangi maçlar var?
        Bugün hangi maçlar var?
        Bugün televizyonda neler var?
        Bugün televizyonda neler var?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Habertürk Anasayfa