Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 25 Nisan Pazartesi son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. İşte 25 Nisan Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

25 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

25 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.25 11:18:11 40.0310 27.0472 18.1 -.- 0.9 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel

2022.04.25 11:06:47 40.4745 33.0033 7.6 -.- 2.2 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 10:42:37 40.8682 31.6665 5.2 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.04.25 10:35:01 41.0953 26.6677 3.0 -.- 1.2 -.- KADIKOY-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel

2022.04.25 09:03:22 39.1347 26.8960 5.2 -.- 2.1 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR) İlksel

2022.04.25 08:50:24 36.9448 27.6293 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 08:22:54 38.3282 38.7918 3.0 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2022.04.25 07:30:00 37.0668 28.3507 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 06:23:17 40.4187 32.9142 5.4 -.- 1.2 -.- YESILKENT-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 05:59:40 40.4843 33.0178 5.0 -.- 2.9 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 05:46:42 37.8237 26.8970 20.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.25 05:45:47 40.4807 33.0140 5.0 -.- 3.7 3.8 AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 05:42:50 37.8097 30.9218 5.0 -.- 2.6 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.04.25 05:26:30 38.1207 38.6125 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.25 04:57:31 40.4875 32.9940 5.0 -.- 3.2 3.1 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.04.25 03:38:26 36.9548 27.5513 6.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 03:23:02 33.9550 25.9275 10.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.25 03:03:44 37.0167 28.3975 4.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 02:55:55 37.0240 28.4322 4.1 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 02:51:11 37.0215 28.4042 8.1 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.25 02:09:52 37.9182 27.1333 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel