Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 20 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. İşte 20 Nisan Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

20 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

20 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.20 07:27:43 37.8717 26.9780 4.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.20 05:16:04 40.0512 28.6428 5.4 -.- 1.7 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.04.20 04:57:02 39.2083 24.1402 11.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.20 04:29:49 39.4633 27.9322 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.20 03:49:30 37.0123 28.3858 10.0 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.20 03:43:47 40.6945 32.7832 4.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.04.20 03:29:03 39.9580 24.3207 19.3 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN İlksel

2022.04.20 03:18:32 38.1268 38.6532 5.4 -.- 1.8 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.20 03:04:27 39.0930 41.6800 6.7 -.- 2.4 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel

2022.04.20 02:38:33 40.7577 31.5727 10.7 -.- 1.8 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel

2022.04.20 02:08:14 37.0965 28.3222 17.4 -.- 1.3 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel

2022.04.20 01:45:28 37.1407 29.0430 5.8 -.- 1.7 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.04.20 01:27:16 40.6687 32.7680 5.0 -.- 1.9 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2022.04.20 00:49:09 36.9773 28.8970 5.0 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.04.20 00:48:20 36.8962 28.9148 29.8 -.- 1.3 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2022.04.20 00:42:42 38.1185 38.6160 5.8 -.- 3.4 3.3 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.20 00:17:49 36.9533 28.9178 5.0 -.- 1.8 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel