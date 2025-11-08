Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 9 KASIM 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 9 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. İşte, 9 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 23:48 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:48
        • 1

          Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir peş peşe deprem ile sallandı. İşte, 9 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:10’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

        • 3

          BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.02’de Balıkesir Sındırgı’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11.75 kilometre derinlikte kaydedildi.

          Balıkesir Sındırgı’da;

          Saat 05.05’te 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 05.07’de 3.5 büyüklüğünde,

          Saat 10.14'te 3.0 büyüklüğünde,

          Saat 12.42'de 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 12.59'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11.51’de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 120.66 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 19.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          8 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-08 12:59:29 39.19222 28.26194 9.38 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-08 12:42:07 39.18694 28.20861 8.04 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-08 11:51:57 35.74278 26.79778 19.01 ML 3.7 Ege Denizi - [120.66 km] Datça (Muğla)

          2025-11-08 10:14:18 39.19333 28.24278 10.06 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-08 05:07:39 39.21083 28.32472 10.68 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-08 05:05:51 39.18944 28.21944 8.53 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-08 04:02:06 39.21222 28.17556 11.75 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        • 6

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa